В зоне риска миллионы людей. Ученые рассказали, сколько нужно спать без последствий для здоровья

Новое исследование показывает, что недостаточный или чрезмерный сон может значительно ухудшить здоровье миллионам человек.

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Датское исследование, результаты которого будут представлены на ежегодной встрече Европейской ассоциации по изучению диабета (EASD) в Мадриде, показало, что избыточный сон увеличивает микроповреждения сосудов на 31% у людей с диабетом, а недостаточный сон — на 38%, пишет Gloucestershire Live.

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Ученые подчеркнули важность поддержания продолжительности сна от семи до девяти часов в сутки для оптимального здоровья. В исследовании приняли участие 400 человек с недавно диагностированным диабетом 2-го типа, симптомы которого наблюдались более трех лет. Основное внимание в исследовании было уделено микрососудистым повреждениям, которые поражают мелкие кровеносные сосуды и могут привести к слепоте и почечной недостаточности.

Авторы исследования отметили, что возраст усугубляет влияние нерегулярного режима сна на здоровье микрососудов. По данным Gloucestershire Live, 12 % участников сообщили, что не получают достаточного количества сна, а 28 % — что спят чрезмерно. Эти данные свидетельствуют о том, что для эффективного управления рисками для здоровья, связанными с диабетом, необходимо соблюдать баланс продолжительности сна.

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Микрососудистые осложнения — серьезная проблема для людей с диабетом. Примерно у 20 % людей с диабетом развиваются проблемы с почками, что может привести к диализу или пересадке почки. Кроме того, микрососудистые проблемы могут способствовать повышению артериального давления, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и инсультов. Исследование подчеркивает необходимость управления сном как части комплексного подхода к лечению диабета.

В своем обсуждении авторы исследования заявили: "У пациентов с недавно диагностированным диабетом 2 типа как короткая, так и длинная продолжительность сна ассоциируется с более высокой распространенностью микрососудистых заболеваний по сравнению с оптимальной продолжительностью ночного сна. Возраст усиливает связь между короткой продолжительностью сна и микрососудистыми заболеваниями, что говорит о повышенной уязвимости пожилых людей".

Чтобы добавить контекст к этим выводам, стоит отметить более широкое влияние сна на общее состояние здоровья. Например, исследование Национального института здоровья показало, что хроническое недосыпание может привести к повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, ожирению и нарушению иммунной функции. Кроме того, Американская кардиологическая ассоциация подчеркивает важность сна для поддержания здоровья сердца, указывая, что как качество, так и продолжительность сна жизненно важны для профилактики заболеваний, связанных с сердцем. Эта более широкая перспектива подчеркивает взаимосвязь между сном и здоровьем, усиливая важность результатов датского исследования для лечения диабета.

Ранее Фокус писал 5 рекомендаций по улучшению сна. Миллионы людей по всему миру страдают от недостатка сна, но долгий и тревожный сон ничем не лучше, поэтому эксперты подготовили список простых действий, позволяющих достичь беззаботного и крепкого сна.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.