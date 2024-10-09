Бджоли в стресі. Джмелі страждають подібно до людей і не відчувають кайфу від життя

Дослідники виявили, що стресові бджоли набагато більш схильні робити песимістичний вибір і не здатні насолоджуватися життям.

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Не секрет, що стрес негативно впливає на психічне здоров'я людей і може зробити нас дуже сумними. Але подібна поведінка, схоже, спостерігається не тільки в людей — джмелі в стресі також не здатні "отримувати кайф від життя", пише PHYS.org.

У новому дослідженні британські вчені з Університету Ньюкасла виявили, що у джмелів є реакція на несприятливу подію, що нагадує людські емоції. Результати дослідження показують, що бджоли знижують свої очікування винагороди, коли вони перебувають у стресі. Ба більше, це впливає на те, як вони наближаються до квітів і запилюють їх.

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У дослідженні вчені навчили бджіл визначати, чи сигналізує колір про щось хороше або погане. У результаті навчилися визначати, що різні кольори пов'язані з різними результатами, причому один колір пов'язаний із солодкою винагородою, а інший — вказує на місце з набагато нижчою винагородою. Зрештою бджоли відчули різницю і відвідували відповідне місце, коли їм показували певний колір.

На наступному етапі дві групи бджіл зазнали імітації нападу хижака, а третя група була позбавлена зовнішнього стресу. Вчені виявили, що бджоли, які зазнали нападу, набагато рідше інтерпретували неоднозначні кольори як вказівку на високу винагороду. Команда спостерігала, як комахи відвідували місця з низькою винагородою частіше, ніж група, що не зазнала стресу.

За словами співавтора дослідження, доктора Вівек Нітьянанда, результати вказують на те, що бджоли більш песимістичні після стресу, оскільки їхня поведінка передбачає, що вони не отримають винагороду.

На жаль, нам навряд чи колись вдасться зрозуміти, що відчувають бджоли, та й чи відчувають взагалі, проте нове дослідження показує, що бджоли мають схожі реакції, коли вони переживають стрес і роблять песимістичний вибір. Найкраще пояснення їхньої поведінки полягає в тому, що вони очікують, що високі нагороди будуть менш вірогідні, і проявляють риси песимістичних людей.

На думку команди, результати їхньої роботи є важливими, оскільки вказують на те, що стрес може впливати на поведінку бджіл: як вони наближаються до квітів і запилюють їх, а також на їхню здатність отримувати доступ до високоякісних нагород.

Крім того, результати вказують, що у світі існує безліч тварин і комах, чиї реакції схожі на людські емоції.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили твердження про масове вимирання бджіл на Землі.