На дні Великої Блакитної Діри в океані знайдено щось тривожне: про що йдеться (фото)

Дослідники опустилися у вирву глибиною 124 метри, розташовану в Карибському морі, де перед ними відкрилося дивовижне і тривожне видовище.

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Океан покриває більшу частину поверхні Землі та таїть у собі безліч загадок. Реліквії далекого минулого, а також сліди недавніх трагедій мешкають у блакитних глибинах Великої Блакитної діри — величезної морської карстової вирви в Карибському морі, пише IFLScience.

Відомо, що вирва розташована приблизно за 70 кілометрів від узбережжя Белізу, її діаметр становить 318 метрів, а глибина сягає 124 метри, що робить її однією з найбільших морських карстових воронів на планеті.

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Дослідники зазначають, що такі блакитні діри в океані насправді є реліктами четвертинного заледеніння, коли рівень моря був на понад 100 метрів нижчим, ніж сьогодні. Велика Блакитна Діра починала свій шлях як вапнякова печера, яка згодом була затоплена в міру підйому рівня океану. Зрештою стелі печери звалилися під вагою води, внаслідок чого на дні моря оголилася величезна вирва.

Велика Блакитна Діра є частиною системи заповідників Белізького бар'єрного рифу, об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Раніше Чарльз Дарвін описував цей риф як "найчудовіший риф у Вест-Індії".

У Великій Блакитній Дірі можна виявити сталактити Фото: YouTube/Beyond Discovery

Це місце є домівкою для дивовижних видів коралів, а також інших тварин, таких як вест-індійський ламантин, зелена черепаха, черепаха Бісса, головонога черепаха і навіть американський крокодил.

Дослідники спустилися в карстову лійку і виявили в ній залишки сталактитів — геологічних особливостей, що залишилися з часів, коли Велика Блакитна Діра була печерою з доступом повітря. Однак кажуть, що всередині Великої Блакитної Діри не так багато дикої природи — принаймні живої.

Річ у тім, що на дні карстової вирви повністю відсутній кисень: його рівень падає до нуля під шаром сірководню, розташованим на глибині близько 90 метрів. Фактично сірководень створює у лійці невидимий бар'єр, що не пропускає життя. Унаслідок цих непридатних для життя умов морське дно всіяне "цвинтарем" мертвих морських істот, які, ймовірно, опустилися надто глибоко і задихнулися.

Цікаво, що одна з найцікавіших експедицій у Велику Блакитну Діру була проведена 2018 року британським мільярдером Річардом Бренсоном, океанографом Фаб'єном Кусто і дослідницею National Geographic Ерікою Бергман. На глибині 91 метр дослідники виявили зміну в скелі там, де раніше була земля, а тепер її заповнило море. Учасники експедиції навіть заявили, що вирва в морі, по суті, є яскравим нагадуванням людству про зміну клімату та її наслідки.

На жаль, навіть у цьому віддаленому місці вчені змогли виявити сліди людської діяльності — пластикові пляшки. Ще більш тривожним є те, що Велика Блакитна Діра стала останнім прихистком трьох дайверів, рештки яких і досі перебувають у ній — тіла двох із них учасники експедиції помітили у 2018 році.

Раніше Фокус писав про те, як і чому біля узбережжя Орегону з'явилася пекельна бездонна вирви.