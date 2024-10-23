Марсохід Perseverance пішов слизькою доріжкою: внизу на нього чекає запаморочливий обрив

Апарат NASA опинився на одному з найскладніших відрізків свого шляху Червоною планетою.

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Марсохід NASA Perseverance опинився на слизькій доріжці, піднімаючись краєм кратера Єзеро, пише SciTechDaily.

За словами команди NASA, зараз марсохід перебуває на ділянці дороги з дуже крутим рельєфом, який сформовано з пухкого марсіанського ґрунту, відомого як реголіт.

Така поверхня робить і без того складний підйом ще небезпечнішим, оскільки колеса марсохода ковзають на найкрутіших ділянках.

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Експерти кажуть, що просування марсохода зараз більше нагадує спробу збігти піщаною дюною, де кожен крок супроводжується невеликим ковзанням назад.

Наукові та інженерні команди Perseverance спільно і дуже ретельно планують маршрут марсохода.

У міру того, як марсохід рухається схилом гори Рейнір, команда знайшла відносно безпечний шлях до краю кратера, який назвали на честь популярної пішохідної стежки Саммерленд на однойменному стратовулкані Рейнір у Вашингтоні.

Зараз марсохід прямує до своєї наступної мети — стародавніх розломів Піко Туркіно. Там наукова група планує провести дослідження за допомогою декількох інструментів Perseverance.

Під час своєї подорожі стежкою Саммерленд, марсохід вивчає навколишню місцевість. Камери SuperCam і Mastcam-Z спостерігають за скелями на землі та на віддаленому пагорбі під назвою Crystal Creek.

Також марсохід може направити свої камери вгору, щоб спостерігати за сонцем і атмосферою. Так, минулого тижня апарат зафіксував затемнення Сонця Фобосом.

Нагадаємо, Perseverance знайшов на Марсі неймовірно втомлену голову. Марсохід NASA знову знайшов на Червоній планеті незвичайний об'єкт, який розбурхав уяву людей.