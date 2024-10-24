Названо точні дні тижня, коли ризик самогубства дуже високий: серед них є навіть одне свято

Дослідники проаналізували дані про самогубства з різних країн світу і виявили дивні закономірності.

Related video

Новий аналіз показав, що найбільша кількість самогубств у світі відбувається щопонеділка і в Новий рік. При цьому кількість самогубств на Різдво і на вихідні варіюється залежно від країни, пише SciTechDaily.

Згідно з даними ВООЗ, у 2019 році понад 700 тис. осіб покінчили життя самогубством. Ця цифра склала близько 1,3% від усіх випадків смерті у світі. Також ця кількість перевищила кількість смертей від малярії, ВІЛ і раку молочної залози.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Попередні дослідження вже вказували на те, що ризик самогубств варіюється залежно від дня тижня. Але зв'язок самогубств з великими святами так і не був детально досліджений.

Автори нового дослідження використовували базу даних, яка містить відомості про самогубства в 740 місцях у 26 країнах світу з 1971 по 2019 рік. До аналізу увійшли понад 1,7 млн самогубств.

За весь період досліджень найвищий рівень самогубств був найвищим у Південній Кореї, Японії, Південній Африці та Естонії. Водночас найменший рівень самогубств було зафіксовано на Філіппінах, у Бразилії, Мексиці та Парагваї. У всіх країнах найбільший показник самогубств був серед чоловіків, ніж серед жінок, загалом це були люди віком до 64 років.

Серед усіх країн найбільша кількість самогубств відбувалася щопонеділка (15-18% від загальної кількості) порівняно з іншими будніми днями.

Також учені з'ясували, що ризики самогубств були найнижчими на вихідних у багатьох країнах Північної Азії, Азії та Європи. Цей показник зростав на вихідних у країнах Південної та Центральної Америки, Фінляндії та Південній Африці.

У всіх досліджуваних країнах ризик самогубств збільшувався в Новий рік, особливо серед чоловіків. На Різдво було зафіксовано незначне зростання в країнах Центральної та Південної Америки, а також Південної Африки. Кількість самогубств на Різдво знижувалася в країнах Північної Америки та Європи.

У регіонах Східної Азії, де люди святкують Місячний Новий рік, тільки в Південній Кореї знижувався показник ризику самогубств.

Дослідники пов'язують такі показники зі стресом на роботі на початку тижня, а також вищими кількостями вживання алкоголю до Нового року і під час самого свята, а також у вихідні дні.

Нагадаємо, вчені розповіли, як перепрограмувати свій мозок, щоб по-справжньому полюбити понеділки. Не завжди можна змінити свою роботу або список необхідних для виконання справ у понеділок, але можна "перепрограмувати" свій мозок і змінити ставлення до того, що відбувається.