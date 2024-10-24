Страх втратити заряд смартфона: опитування показало неймовірні цифри, що кажуть фахівці

32% опитаних відчувають тривогу через розрядження батареї смартфона. Фахівці відверто говорять про появу нової хвороби під назвою "гіпобатареєфобія", що означає страх людини перед втратою заряду батареї гаджета.

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Залежність від гаджетів продовжує впливати на фізичне та ментальне здоров'я їхніх власників. Фахівці з компанії Currys, яка займається роздрібним продажем електроніки для дому, провела опитування щодо того, які страхи мають власники щодо своїх пристроїв, пише Daily Star.

Як зазначають журналісти, майже третина опитаних (32%) відчувають тривогу через розрядження батареї смартфона. 43% респондентів повідомляють, що цей стан проявляється через такі фізичні симптоми, як нудота та прискорене серцебиття.

За даними Currys, для опитаних страшніше саме втрата заряду телефона на цілий тиждень, аніж відсутність контакту зі своїми друзями та родичами. 30% респондентів заявили, що радше б відмовилися від зустрічей зі знайомими чи близькими, аби тільки мати 100% заряду власного телефона.

ЗМІ також зазначає, що 60% відсотків опитаних до 44 років віддадуть перевагу смартфону, аніж домашнім улюбленцям чи своїм хобі. Наразі серед британців панує така десятка "технологічних страхів":

розряджений телефон;

прибуття на зустріч без потрібного девайса;

відсутність вільного місця на смартфоні;

неможливість працювати на ноутбуці без заряду;

надсилання електронного листа не тому одержувачу;

особа забула завантажити фільм/серіал перед поїздкою;

блокування доступу до сторінок у соціальних мережах;

людина забула пароль доступу до ноутбука;

власник не взяв зарядний пристрій із собою на час відпустки;

розрядження бездротових навушників.

Журналісти також додають, що для 29% опитаних найдорожчим надбанням є ноутбуки. 44% респондентів відверто сказали, що цінують більше свій телефон аніж обручку. Однак 42% опитаних заявили, що саме обручка є для них більшою цінністю, аніж будь-яка техніка.

Клінічна психологиня Маріанна Трент, яка долучилася до опитування разом із компанією Currys, відверто називає цей стан "гіпобатареєфобію" — страх втрати телефоном заряду батареї. Цей нещодавно впроваджений термін є останнім модним словом серед тих, хто користується електронними девайсами.

"Наша впевненість у тому, щоб самостійно виходити на вулицю, цілком може базуватися на здатності наших телефонів працювати, коли вони нам потрібні. У результаті я цілком розумію, чому думка про те, що акумулятор розряджається, може викликати занепокоєння у деяких людей", — каже Трент

Нагадаємо, Фокус розповідав думку психолога про те, як телефони непомітно поневолили наш мозок. За словами фахівця, електронні пристрої заглибилися в наше життя куди більше, підсвідомо контролюючи його і цьому навіть є наукове визначення.

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