Страх потерять заряд смартфона: опрос показал шокирующие цифры, что говорят специалисты

32% опрошенных испытывают тревогу из-за разрядки батареи смартфона. Специалисты откровенно говорят о появлении новой болезни под названием "гипобатареефобия", что означает страх человека перед потерей заряда батареи гаджета.

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Зависимость от гаджетов продолжает влиять на физическое и ментальное здоровье их владельцев. Специалисты из компании Currys, которая занимается розничной продажей электроники для дома, провела опрос относительно того, какие страхи имеют владельцы относительно своих устройств, пишет Daily Star.

Как указывают журналисты, почти треть опрошенных (32%) испытывают тревогу из-за разрядки батареи смартфона. 43% респондентов сообщают, что это состояние проявляется через физические симптомы, как липкость, тошнота и учащенное сердцебиение.

По данным Currys, для опрошенных страшнее именно потеря заряда телефона на целую неделю, чем отсутствие контакта со своими друзьями и родственниками. 30% респондентов заявили, что скорее бы отказались от встреч со знакомыми или близкими, лишь бы иметь 100% заряда собственного телефона.

СМИ также указывает, что 60% процентов опрошенных моложе 44 лет предпочтут смартфон, чем домашних любимцев или своих хобби. Сейчас среди британцев царит такая десятка "технологических страхов":

разряженный телефон;

прибытие на встречу без нужного девайса;

отсутствие свободного места на смартфоне;

невозможность работать на ноутбуке без заряда;

отправка электронного письма не тому получателю;

лицо забыло скачать фильм/сериал перед поездкой;

блокировка доступа к страницам в социальных сетях

человек забыл пароль для доступа к ноутбуку;

владелец не взял зарядное устройство с собой на время отпуска;

разрядка беспроводных наушников.

Журналисты также добавляют, что для 29% опрошенных самым дорогим достоянием являются ноутбуки. 44% респондентов откровенно сказали, что ценят больше свой телефон чем обручальное кольцо. Однако 42% респондентов заявили, что именно обручальное кольцо является для них большей ценностью, чем любая техника.

Клинический психолог Марианна Трент, которая присоединилась к опросу вместе с компанией Currys, откровенно говорит называет это состояние "гипобатареефобией" — страх потери телефоном заряда батареи. Этот недавно введенный термин является последним модным словом среди тех, кто пользуется электронными девайсами.

"Наша уверенность в том, чтобы самостоятельно выходить на улицу, вполне может базироваться на способности наших телефонов работать, когда они нам нужны. В результате я вполне понимаю, почему мысль о том, что аккумулятор разряжается, может вызывать беспокойство у некоторых людей", — говорит Трент

Напомним, Фокус рассказывал мнение психолога о том, как телефоны незаметно поработили наш мозг. По словам специалиста, электронные устройства углубились в нашу жизнь куда больше, подсознательно контролируя ее и этому даже есть научное определение.

Мы также писали, как можно перестать постоянно заглядывать в смартфон. Без надоедливых уведомлений появляется больше времени на отдых и дела, которые действительно имеют значение.