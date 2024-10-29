Черговий провал людства: показники Землі досягли тих, що були 2-3 млн років тому

Попри всі зусилля зі стримування викидів, прийняті за основу у 2015 році, кількість парникових викидів на Землі досягла нової межі.

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У 2015 році було ухвалено Паризьку угоду, в якій країни погодилися обмежити глобальне потепління Землі на рівні "значно" нижчому за 2 градуси за Цельсієм, як порівняти з доіндустріальним рівнем. В ідеалі концепція передбачала стримування планети на рівні потепління до 1,5 градуса за Цельсієм — на жаль, ця мета провалена, пише Science Alert.

Тепер, 28 жовтня, ООН попередила, що концентрація парникових газів у земній атмосфері досягла нових рекордних значень у 2023 році. На жаль, це спровокує подальше зростання приземної температури на довгі роки вперед.

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Дані метеорологічного і кліматичного агентства ООН свідчать, що минулого року значно зріс рівень одразу трьох основних парникових газів, які спричиняють потепління планети:

вуглекислого газу;

метану;

закису азоту.

Всесвітня метеорологічна організація (ВМО) також зафіксувала, що вуглекислий газ за останні два десятиліття накопичується в земній атмосфері швидше, ніж будь-коли, — зростання становило понад 10% за останні 20 років. За словами керівниці ВМО Селести Сауло, такі показники неодмінно мають насторожити тих, хто ухвалює рішення. Крім того, дані вказують на те, що світ значно "відстає від мети Паризької угоди".

Доки людство не зможе скоротити парникові викиди, парникові гази накопичуватимуться в земній атмосфері, підвищуючи глобальну приземну температуру. Наприклад, 2023 року глобальні температури як на суші, так і в морі були "найвищими за всю історію спостережень".

З огляду на те, як довго вуглекислий газ зберігається в атмосфері Землі, поточні рівні глобальної температури, ймовірно, збережуться протягом довгих десятиліть, якщо тільки нам не вдасться скоротити викиди до нуля.

У звіті йдеться про те, що 2023 року концентрація CO2 становила 420 частин на мільйон (ppm), метану — 1934 частин на мільярд, а закису азоту — 336 частин на мільярд. Для порівняння, це означає зростання на 151%, 265% і 125% від доіндустріального рівня відповідно. Сауло попереджає, що це не просто сумна статистика, а реальна проблема, тому що кожна частина на мільйон і кожна частка градуса "справляє реальний вплив на наше життя і нашу планету".

Зазначимо, що вуглекислий газ відповідальний за 64% ефекту потепління Землі. Дослідники також зазначають, що минулий рік, по суті, став 12 поспіль роком зростання викидів, здебільшого зумовлених використанням викопного палива.

У звіті також зазначено, що сьогодні CO2 накопичується в атмосфері швидше, ніж будь-коли за всю історію людства. Цікаво, що востаннє порівнянна концентрація вуглекислого газу в атмосфері Землі спостерігалася близько 3-5 мільйонів років тому, коли температура була на 2-3 градуси за Цельсієм вищою, а рівень моря був на 10-20 метрів вищим, ніж сьогодні.

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