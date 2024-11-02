Знайдено спосіб підтвердити існування темної матерії: допоможуть камені віком мільярди років

Дослідники вважають, що частинки темної матерії могли врізатися в Землю в якийсь момент у далекому минулому нашої планети.

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Попри весь прогрес, прогресивні телескопи й прискорювачі частинок, нам досі так і не вдалося виявити навіть крапельку темної матерії. Однак тепер, схоже, ми наблизилися до її виявлення — дослідники з Virginia Tech тепер використовують приголомшливо низькотехнологічний підхід, розшукуючи цю невловиму речовину в каменях віком мільярди років, пише IFLScience.

Більшість дослідників по всьому світу підтримують ідею існування темної матерії, попри те, що її змогли виявити лише побічно. Наприклад, відомо, що вся спостережувана маса не враховує силу гравітації в певних точках Всесвіту — це можна пояснити лише присутністю якоїсь невидимої субстанції, прихованої від наших очей.

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Десятиліттями фізики припускали, що темну матерію можна буде спостерігати в дії, якщо нам вдасться якимось чином застати її зіткнення з атомним ядром. Найімовірніше, в такому сценарії буде вироблена іскра енергії, що дало б поштовх для нових досліджень.

Тепер у гру вступають камені. Відомо, що історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років, а тому є велика ймовірність, що стародавнє каміння в земній корі в якийсь момент зіткнулося з темною матерією. Ймовірно, там, де це сталося, можна спостерігати ядра, які були зміщені зі свого місця, залишивши аномалії та недосконалості в кристалічній структурі мінералу.

Фізик Патрік Хубер очолив нову лабораторію темної матерії Фото: Virginia Tech

Для того, щоб перевірити цю теорію, вчені будують нову лабораторію в залі obeson Hall у Virginia Tech, де вони використовуватимуть складні методи візуалізації для пошуку цих мініатюрних слідів руйнування, залишених усередині старих каменів.

За словами експерта з квантових систем Всеволода Іванова, вони з колегами візьмуть кристал, що піддається впливу різних частинок протягом мільйонів років, а потім віднімуть розподіли, які відповідають тим речам, які ми знаємо. Усе, що залишиться — має бути новим, і це може виявитися темною матерією.

Вчені визнають, що визначення слідів і візерунків, залишених іншими джерелами радіації — завдання не з простих. Наразі команда проводить серію тестів із використанням синтетичного фториду літію, щоб візуалізувати треки частинок, які приписують космічним променям, які необхідно відняти, щоб виділити відгомони зіткнень темної матерії.

Раніше Фокус писав про те, що під землею в Австралії відкрили лабораторію з ловлі темної матерії.