Найважчий хімічний елемент у Всесвіті: вчені стали на крок ближче до його створення

У результаті нового експерименту вченим вдалося синтезувати хімічний елемент під номером 116, але ця технологія дасть змогу створити найважчий елемент під номером 120.

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Фізики з Національної лабораторії імені Лоуренса в Берклі, США, використовували гарячий пучок титану в прискорювачі частинок, щоб створити один із найважчих хімічних елементів — ліверморій із номером 116 у періодичній таблиці. Учені вважають, що новий метод синтезу елементів дасть змогу отримати найважчий хімічний елемент у Всесвіті — унбінілій із номером 120. Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише ScienceAlert.

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Хімічні елементи в періодичній таблиці розміщені згідно з їхніми порядковими номерами, які відповідають кількості протонів у ядрі атома. На сьогодні в періодичній таблиці міститься 118 хімічних елементів. Найважчим із них є оганесон із номером 118. Усі хімічні елементи, починаючи з номера 95, були створені штучним шляхом за допомогою синтезу інших хімічних елементів і не зустрічаються в природі.

Наприклад, щоб створити оганесон, учені використовували в прискорювачі частинок пучок кальцію, яким стріляли по мішені з каліфорнію. Також за допомогою кальцію і каліфорнію раніше були створені надважкі хімічні елементи з номерами від 112 до 117. Вважається, що для створення нових елементів можна використовувати як мішень у прискорювачі частинок лише каліфорній, адже він є найстабільнішим.

Але фізики вирішили перевірити новий метод створення надважких хімічних елементів за допомогою пучка титану, який б'є по мішені з плутонію. За слова мучених, ще жодного разу ці елементи не використовували для синтезу надважких хімічних елементів, зокрема ліверморію, з номером 116. Цей елемент уперше створили 24 роки тому.

Учені використали рідкісний ізотоп титану під назвою титан-50, нагріли його до температури 1600 градусів Цельсія і в прискорювачі частинок запустили його по мішені з плутонію. Фізикам знадобилося 22 дні безперервної роботи прискорювача частинок, щоб все ж отримати ліверморій саме за допомогою такого синтезу елементів.

За словами вчених, експеримент довів, що за допомогою пучка титану можна створювати дуже важкі хімічні елементи, і тепер можна братися за створення найважчого хімічного елемента — унбінілію з номером 120 у періодичній таблиці. Важливо розуміти, що елементи, які беруть участь у синтезі, мають певну кількість протонів, що впливає на можливість отримати той чи інший новий елемент також із певною кількістю протонів. Тому поки що вчені не мають можливості створити хімічний елемент із номером 119.

Автори дослідження кажуть, що в найближчому майбутньому вони розпочнуть створення унбінілію за допомогою бомбардування пучком титану в прискорювачі частинок мішені з ізотопу каліфорнію під назвою каліфорній-249. Але фізики визнають, що створення найважчого хімічного елемента за допомогою нового методу займе приблизно в 10 разів більше часу, ніж знадобилося для синтезу ліверморію. Водночас учені вважають, що 120-й хімічний елемент має бути дуже стабільним, що дасть змогу проводити інноваційні дослідження в галузі ядерної фізики.

Найважчі хімічні елементи в періодичній таблиці здебільшого дуже нестабільні й розпадаються за частки секунди, а тому їх дуже складно вивчати і ще складніше використовувати на практиці.

Варто сказати, що перші спроби синтезувати унбінілій почалися ще 18 років тому, але жоден експеримент не увінчався успіхом.

Нагадуємо, що фізики змогли відповісти на запитання, що насправді відбувається під час поділу атома, як уже писав Фокус.

Також Фокус писав про те, що існує секретна програма Пентагону, і в США шукають уламки космічних кораблів інопланетян. Колишній глава спеціального відділу Пентагону з вивчення НЛО заявив, що секретна програма призначена для пошуку потенційних інопланетних технологій у разі аварії непізнаного об'єкта.