У цьому є сенс. Наука стверджує, що забобони дійсно працюють, але не так, як ми думаємо

Учені пояснили, чому деякі люди все ще забобонні і як це насправді впливає на їхнє повсякденне життя.

Безліч людей на планеті досі уникають проходити під сходами, перестрибують тріщини, щоб не наступити на них, і надягають щасливий светр перед особливо важливою зустріччю — ці люди забобонні. Насправді в цьому немає нічого ганебного і безліч людей на планеті тисячоліттями дотримувалися забобонів — науці відомі свідоцтва забобонної поведінки, що датуються 4 століттям до нашої ери, пише Popular Science.

Століттями філософи насміхалися над забобонними людьми, зображуючи їх дурними та ірраціональними. Ця думка збереглася і в наші дні: забобони не є науковими або раціональними, а також не мають жодного стосунку до результату подій. Але безліч людей по всій земній кулі продовжують обходити сходи й перестрибувати тріщини. Чому?

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Психологи сходяться на думці, що забобони багато в чому пов'язані з почуттям контролю. Людям властиво хотіти уникнути гірших результатів і досягти максимально можливих кращих. Наука також показує, що в ситуаціях, коли результат зумовлений, людям насправді не властиво бути забобонними. Але в ситуаціях, коли випадок відіграє велику роль, людині властиво вдатися до забобонів.

Але чи є цьому наукове пояснення? Група вчених з Німеччини провела експеримент, щоб перевірити вплив забобонів на удачу. Вони розробили експеримент, щоб побачити, як забобони впливають на результати учасників у серії завдань, включно з тим, наскільки добре учасники виконуватимуть два тести на час:

гру на зіставлення;

гру в слова (скласти якомога більше слів із восьми букв).

Перед початком експерименту кожному учаснику зателефонували та попросили принести особистий талісман на удачу. Потім, перед початком кожного тесту, у приблизно половини з них відбирали талісмани. Результати показують, що ті, кому дозволили залишити талісмани, почувалися впевненіше. Цікаво, що вони також краще впоралися з тестами — це підвищує ймовірність того, що забобони можуть змусити людину більше вірити у свої таланти й здібності. Простими словами, забобони, схоже, дійсно можуть бути вигідними.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали звички та погляди, які допомагають підвищити удачу.