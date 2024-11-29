Чому насправді люди не їдять індичі яйця: відповідь дуже проста

Попри те, що індиче м'ясо споживають по всьому світу, яйця цих птахів все ще не входять до меню.

У той час як індичка є головною стравою в американців на День подяки, а індиче м'ясо в усьому світі вважається дієтичним і активно присутнє в раціоні людей у всьому світі, індичі яйця все ще не входять до нашого меню. І тепер учені пояснили, чому це так, пише Daily Mail.

На відміну від курей, які виробляють одне яйце кожні 24 години або близько того, індички несуть близько двох яєць на тиждень. За словами Кіммона Вільямса з Національної федерації індиків, ці птахи мають триваліший життєвий цикл, тож їм потрібно прожити близько семи місяців, перш ніж вони досягнуть того віку, коли зможуть нести яйця. Для порівняння, курям необхідно лише близько п'яти місяців, щоб почати нести яйця.

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Крім того, за словами вчених, індичкам необхідно більше їжі та місця для утримання, що збільшує і витрати. У результаті кожне індиче яйце мало б коштувати щонайменше 3 долари.

Водночас більші індичі яйця також містять удвічі більше калорій, грамів жиру і втричі більше холестерину, ніж курячі. Деякі професійні кулінари також стверджують, що яйця індички краще підходять для соусів, оскільки їхні жовтки більш кремові та насиченіші. І все ж, рекомендацій експертів недостатньо, щоб включити індичі яйця в стандартний раціон.

Цікаво, що в минулому індичі яйця були неймовірно популярні серед індіанських племен і перших європейських поселенців сотні років тому. Відомо, що кури не з'являлися в країні до 1500-х років, залишаючи яйця індички єдиним варіантом для корінних американців, які пізніше познайомили з цією їжею перших європейських поселенців у 1600-х роках.

Великі дикі індички були екзотичними птахами для європейців, які відразу ж стали їхніми шанувальниками. Відомо, що ранні іспанські дослідники Нового Світу навіть привезли цих великих птахів додому, але потім поширилися чутки про те, що індичі яйця пов'язані зі спалахами прокази.

Водночас поселенці у США вважали індичі яйця розкішшю. До XVIII століття їхня популярність у США настільки зросла, що одомашнення індичок стало широко поширеним явищем. Утім, у 20 столітті зростання промислового птахівництва змінило вигляд американської кухні.

Технологічні досягнення дали змогу фермерам спеціалізувати курей для виробництва яєць або м'яса, зробивши курячі яйця рентабельнішими та легко доступнішими. У результаті індички втратили свою популярність.

Сьогодні індичі яйця є рідкістю в раціоні людей і популярні в основному серед любителів екзотичної їжі. У 2024 році Міністерство сільського господарства США повідомило про дефіцит яєць індички. Станом на 1 червня 2024 року запаси яєць індички в інкубаторах впали до найнижчого рівня з 1988 року — всього 22,8 млн яєць.

Дослідники зазначають, що дефіцит був пов'язаний зі спалахами пташиного грипу і втратою племінних стад.

Раніше Фокус писав про те, що вчені точно з'ясували, що було раніше — курка чи яйце.