Ракетний двигун на антиматерії допоможе долетіти до найближчих зірок за кілька днів

Учені визначили дві конкретні реакції взаємодії антиматерії та звичайної матерії, які допоможуть зробити міжзоряні перельоти.

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Автори нового дослідження вважають, що використання ракетного двигуна на антиматерії, який виділяє в 300 більше енергії, ніж термоядерний синтез у ядрі Сонця, дасть змогу зробити польоти до найближчих зірок реальністю. При цьому дістатися до цих зірок можна буде за кілька днів, пише Interesting Engineering.

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За словами вчених, ракетні двигуни на антиматерії є новаторською технологією, якій потрібно приділяти більше уваги. Адже за допомогою таких двигунів можна буде значно прискорити перельоти між різними планетами Сонячної системи, а також дуже швидко досягти найближчих до нас зірок. При цьому вчені вважають, що такий політ може зайняти від кількох днів до кількох тижнів. Це просто неймовірно з огляду на те, що сучасні технології передбачають, що такий політ займатиме сотні років.

Антиматерія складається з античастинок. Тобто це аналоги частинок звичайної матерії, що мають протилежний заряд. Коли частинки антиматерії та звичайної матерії зустрічаються, то вони знищують одна одну. У результаті виходить величезна кількість енергії, на яку перетворюється об'єднана маса. Таке знищення частинок вважається реакцією з найвищою енергією у відомій фізиці.

Автори дослідження дійшли висновку, що для ефективної роботи майбутнього ракетного двигуна на антиматерії потрібно використовувати два типи реакцій знищення частинок.

У першому випадку можна використовувати взаємодію і подальше знищення з виділенням енергії антипротонів і протонів з нейтронами. Антипротони — це частинки антиматерії. Вчені вважають, що в даному випадку реакція знищення античастинок і частинок є дуже стабільною і виділяється дуже багато енергії для створення тяги і відповідно створення надшвидкої швидкості. Також можна використовувати реакцію знищення позитронів та електронів. Позитрони — це античастинки електронів. Ця реакція також має велику ефективність.

Багато античастинок є нестабільними, а під час тривалих польотів у космосі потрібно довго зберігати антиматерію в стабільному стані. Тому було обрано вищевказані античастинки.

За словами вчених, коли звичайна матерія та антиматерія вступають у контакт, вони перетворюють свою масу на енергію під час знищення, і в результаті виділяється щільність енергії еквівалентна 9 x 10¹⁶ Дж/кг. Це в 300 разів більше, ніж під час термоядерного синтезу в ядрі Сонця.

Однією з переваг двигуна на антиматерії є те, що приблизно 70% енергії, що виділяється під час знищення античастинок і частинок, можна використовувати для руху космічного корабля.

Створювати і зберігати антиматерію складно і дуже дорого. Але антиматерії потрібно багато для роботи новаторських ракетних двигунів. Автори дослідження вважають, що як паливо для двигунів на антиматерії можна використовувати антиводень. Це найпростіший атом антиматерії, він стабільний, його простіше виробляти і можна довго зберігати. Але виробництво антиводню все ще перебуває на ранніх стадіях розробки.

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