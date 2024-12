Вічно молодий: учені розповіли, як зберегти молодість мозку і в 70 років

Нове дослідження вказує на те, що деякі звички можуть допомогти уповільнити старіння людського мозку.

З року в рік в один і той самий день люди святкують день народження, тим самим відзначаючи старіння. Але частини людського тіла насправді можуть старіти з різною швидкістю і в новому дослідженні вчені виявили, що деякі звички можуть уповільнити старіння нашого мозку, пише Science Alert.

Нове дослідження було проведене під керівництвом вчених з Каролінзького інституту і Гетеборзького університету у Швеції, а його результати були опубліковані в журналі Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. Під час дослідження міжнародна група вивчила різні біологічні сигнали, щоб оцінити вік мозку у 70-річних людей без когнітивних порушень.

Загалом було проаналізовано 739 осіб і вчені змогли виділити важливість здоров'я кровоносних судин, коли йдеться про збереження молодості мозку. Ба більше, за словами співавтора дослідження, нейробіолога Анни Мерселья з Каролінського інституту, їм також вдалося виявити звички, здатні уповільнити старіння мозку. До них належать:

регулярна фізична активність;

дотримання здорової дієти;

відмова від куріння;

контроль рівня глюкози.

Дослідники також виявили, що чинники, які негативно впливають на кровоносні судини, пов'язані зі старінням мозку. Результати вказують на те, що фізична неактивність, діабет та інсульт пов'язані зі старінням мозку, вищим рівнем запалення і вищим рівнем глюкози в крові. Під час дослідження вчені також виявили деякі відмінності між чоловіками й жінками. Наприклад, рівень глюкози більше впливає на вік мозку у чоловіків.

Команда використовувала модель глибокого навчання ШІ для оцінки віку мозку за допомогою сканування магнітно-резонансної томографії (МРТ), попередньо навчивши модель на більш ніж 18 000 скануваннях людей без будь-яких когнітивних проблем. Далі інформацію зі зразків крові зіставили з оцінкою віку мозку, факторами способу життя, медичними станами та результатами когнітивних тестів.

За словами іншого співавтора дослідження, клінічного геріатра Еріка Вестмана з Каролінського інституту, алгоритм, що використовується в аналізі, є точним і надійним, але при цьому залишається простим у використанні. Утім, учені визнають, що інструмент все ще потребує подальшої оцінки.

Зазначимо, що попередні дослідження також пов'язали старіння мозку з численними чинниками, зокрема:

рівень цукру в крові;

життя в бідності.

Оскільки у жінок і чоловіків, мабуть, є різні чинники, пов'язані зі старінням мозку, команда тепер планує дослідити, як люди розвивають стійкість, уважніше вивчаючи біологічні детермінанти, наприклад, гормони, і соціокультурні чинники.

Раніше Фокус писав про те, що вчені навчилися відстежувати процес старіння нашого мозку.

