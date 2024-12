Вечно молодой: ученые рассказали, как сохранить молодость мозга и в 70 лет

Новое исследование указывает на то, что некоторые привычки могут помочь замедлить старение человеческого мозга.

Из года в год в один и тот же день люди празднуют день рождения, тем самым отмечая старение. Но части человеческого тела на самом деле могут стареть с разной скоростью и в новом исследовании ученые обнаружили, что некоторые привычки могут замедлить старение нашего мозга, пишет Science Alert.

Новое исследование было проведено под руководством ученых из Каролинского института и Гетеборгского университета в Швеции, а его результаты были опубликованы в журнале Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association. В ходе исследования международная группа изучила различные биологические сигналы, чтобы оценить возраст мозга у 70-летних людей без когнитивных нарушений.

В общей сложности было проанализировано 739 человек и ученые смогли выделить важность здоровья кровеносных сосудов, когда речь идет о сохранении молодости мозга. Более того, по словам соавтора исследования, нейробиолога Анны Мерселья из Каролинского института, им также удалось выявить привычки, способные замедлить старение мозга. К ним относятся:

регулярная физическая активность;

соблюдение здоровой диеты;

отказ от курения;

контроль уровня глюкозы.

Исследователи также обнаружили, что факторы, негативно влияющие на кровеносные сосуды, связаны со старением мозга. Результаты указывают на то, что физическая неактивность, диабет и инсульт связаны со старением мозга, более высоким уровнем воспаления и более высоким уровнем глюкозы в крови. В ходе исследования ученые также обнаружили некоторые различия между мужчинами и женщинами. Например, уровень глюкозы больше влияет на возраст мозга у мужчин.

Фото: Anna Marseglia

Команда использовала модель глубоко обучения ИИ для оценки возраста мозга с помощью сканирования магнитно-резонансной томографии (МРТ), предварительно обучив модель на более чем 18 000 сканированиях людей без каких-либо когнитивных проблем. Далее информацию из образцов крови сопоставили с оценкой возраста мозга, факторами образа жизни, медицинскими состояниями и результатами когнитивных тестов.

По словам другого соавтора исследования, клинического гериатра Эрика Вестмана из Каролинского института, используемый в анализе алгоритм является точным и надежным, но при этом остается простым в использовании. Впрочем, ученые признают, что инструмент все еще нуждается в дальнейшей оценке.

Отметим, что предыдущие исследования также связали старение мозга с многочисленными факторами, в том числе:

уровень сахара в крови;

жизнь в бедности.

Поскольку у женщин и мужчин, по-видимому, есть разные факторы, связанные со старением мозга, команда теперь планирует исследовать, как люди развивают устойчивость, более внимательно изучая биологические детерминанты, например, гормоны, и социокультурные факторы.

Ранее Фокус писал о том, что ученые научились отслеживать процесс старения нашего мозга.

