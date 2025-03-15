Узнали секрет долголетия у 500-летнего гиганта: что рассказали ученым гены гренландской акулы

Возможность прожить гораздо больше одного столетия долгое время не дает ученым покоя, заставляя их разрабатывать новые методы ее достижения. Недавно они исследовали загадочную глубоководную акулу, геном которой дал им нужные подсказки.

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Глубоко в прохладных, тенистых водах Арктики дрейфует древний гигант, движущийся так медленно, что само время кажется неважным для него. На его глазах сменяются века, поднимаются и падают империи, и все же он продолжает свой безмолвный путь, не поддаваясь влиянию неумолимого хода времени. Недавно ученым удалось подобраться к разгадке секрета вечной молодости, которую таит этот исполин, пишет ScienceAlert.

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В новом генетическом исследовании, доступном в архиве bioRxiv в виде препринта и проведенном под руководством ученых из Токийского университета, впервые была представлена подробная карта генома гренландской акулы (Somniosus microcephalus), дающая новые подсказки о том, что позволяет ей жить до 500 лет.

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Команда обнаружила генетические адаптации, которые улучшают восстановление ДНК, укрепляют иммунную защиту и регулируют клеточные процессы, связанные с воспалением и сопротивлением болезням. Такие биологические особенности могут быть важны не только для понимания того, как эта акула противостоит старению, но и для изучения подобных механизмов у других видов, включая человека.

Одним из наиболее заметных результатов исследования стало наличие у акулы большого количества генов, участвующих в сигнальном пути NF-κB — фундаментальной системе, контролирующей выживание, пролиферацию и иммунный ответ клеток. Эти гены, по-видимому, играют важную роль в снижении воспаления и предотвращении рака — двух факторов, тесно связанных с долголетием.

Кроме того, мутации в определенных генетических областях, по-видимому, обеспечивают повышенную защиту от повреждений ДНК, что позволяет акулам сохранять целостность клеток на протяжении столетий, гораздо дольше, чем любым другим позвоночным.

Несмотря на свои внушительные размеры, достигающие в длину более шести метров и веса более тонны, гренландские акулы живут почти ледниковыми темпами. Вырастая менее чем на один сантиметр в год, они тратят поразительные 150 лет только на то, чтобы достичь репродуктивной зрелости. Такое медленное развитие делает их крайне уязвимыми к изменениям окружающей среды и деятельности человека.

Раскрывая генетический план такого экстремального долголетия, ученые надеются получить представление о возрастных заболеваниях и потенциальных способах замедления процесса старения у людей. Несмотря на то, что им еще многое предстоит сделать, уникальные генетические особенности гренландской акулы являются бесценным материалом для будущих работ, изучающих биологические механизмы долгой и здоровой жизни.

Ранее Фокус писал об обнаружении двух факторов, заставляющих нас стареть раньше. Новое исследование предполагает, что на скорость нашего старения также влияет место, где мы живем.

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