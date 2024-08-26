Продлили жизнь на 33%: ученые нашли новый метод влияния на долголетие

Применив необычную диетическую стратегию на лабораторных мышах, ученые внезапно обнаружили, что самцы из одной группы стали жить гораздо дольше. Теперь они нацелены применить эти знания на организме людей, но есть несколько нюансов.

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Недавние исследования на мышах позволили ученым получить неожиданные сведения о потенциальной роли изолейцина, незаменимой аминокислоты, в увеличении продолжительности жизни и здоровом старении. Однако положительную роль в данной ситуации сыграло вовсе не присутствие ее большого количества в организме, пишет ScineceAlert.

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Изолейцин, одна из трех аминокислот с разветвленной цепью, необходимых для синтеза белка, должен поступать в наш организм с пищей, поскольку человеческий организм не может вырабатывать его самостоятельно. Хотя изолейцин необходим для выживания, его чрезмерное потребление может иметь негативные последствия, особенно для метаболического здоровья. Предыдущие исследования, в том числе анализ пищевых привычек жителей Висконсина, связывали более высокое потребление изолейцина с повышенным индексом массы тела (ИМТ) и метаболическими осложнениями, предполагая, что многие люди могут потреблять эту аминокислоту в избытке.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Cell Metabolism под руководством исследователя метаболизма Дадли Лэмминга из Висконсинского университета ученые изучали влияние ограничения изолейцина на старение у мышей. В его ходе генетически разнообразную группу мышей кормили тремя различными диетами: стандартной диетой, содержащей все аминокислоты, диетой, в которой содержание всех аминокислот было снижено примерно на две трети, и диетой, в которой на столько же было снижено содержание только изолейцина. Мыши, по возрасту эквивалентные 30-летним людям, могли свободно есть из предложенных рационов.

Результаты оказались довольно необычными, так как мыши на диете с ограничением изолейцина не только жили дольше — самцы увеличили продолжительность жизни на 33%, а самки — на 7%, но и демонстрировали более высокие показатели здоровья, включая лучшую мышечную силу, выносливость и гликемический контроль. Интересно, что эти мыши потребляли больше калорий, но при этом сохраняли более худое тело, возможно, за счет повышенных энергозатрат.

Полученные результаты позволили ученым предположить, что умеренное сокращение потребления изолейцина может положительно влиять на старение и метаболическое здоровье. Однако перенос этих результатов на человека остается сложной задачей, так как рацион питания человека многогранен, и широкое сокращение потребления белка может иметь пагубные последствия, что затрудняет безопасное и эффективное применение такого же уровня ограничения изолейцина у людей. Исследователи признают, что для получения подобных преимуществ у людей могут потребоваться более тонкие подходы, в том числе фармакологические вмешательства, направленные конкретно на изолейцин.

Любое практическое применение на людях потребует дальнейших исследований, направленных на изучение сложностей человеческого рациона и баланса, необходимого для предотвращения непредвиденных негативных последствий, предупредили авторы.

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