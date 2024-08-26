Подовжили життя на 33%: учені знайшли новий метод впливу на довголіття

Застосувавши незвичайну дієтичну стратегію на лабораторних мишах, вчені раптово виявили, що самці з однієї групи стали жити набагато довше. Тепер вони націлені застосувати ці знання на організмі людей, але є кілька нюансів.

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Нещодавні дослідження на мишах дали змогу вченим отримати несподівані відомості про потенційну роль ізолейцину, незамінної амінокислоти, у збільшенні тривалості життя і здоровому старінні. Однак позитивну роль у цій ситуації зіграла зовсім не присутність її великої кількості в організмі, пише ScineceAlert.

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Ізолейцин, одна з трьох амінокислот із розгалуженим ланцюгом, необхідних для синтезу білка, має надходити до нашого організму з їжею, оскільки людський організм не може виробляти його самостійно. Хоча ізолейцин необхідний для виживання, його надмірне споживання може мати негативні наслідки, особливо для метаболічного здоров'я. Попередні дослідження, в тому числі аналіз харчових звичок жителів Вісконсина, пов'язували більш високе споживання ізолейцину з підвищеним індексом маси тіла (ІМТ) і метаболічними ускладненнями, припускаючи, що багато людей можуть споживати цю амінокислоту в надлишку.

У новому дослідженні, опублікованому в журналі Cell Metabolism під керівництвом дослідника метаболізму Дадлі Леммінга з Вісконсінського університету, вчені вивчали вплив обмеження ізолейцину на старіння у мишей. Під час дослідження генетично різноманітну групу мишей годували трьома різними дієтами: стандартною дієтою, що містила всі амінокислоти, дієтою, в якій вміст усіх амінокислот було знижено приблизно на дві третини, і дієтою, в якій на стільки ж було знижено вміст тільки ізолейцину. Миші, за віком еквівалентні 30-річним людям, могли вільно їсти із запропонованих раціонів.

Результати виявилися доволі незвичними, адже миші на дієті з обмеженням ізолейцину не тільки жили довше — самці збільшили тривалість життя на 33%, а самки — на 7%, а й демонстрували вищі показники здоров'я, включно з кращою м'язовою силою, витривалістю і глікемічним контролем. Цікаво, що ці миші споживали більше калорій, але при цьому зберігали більш худе тіло, можливо, за рахунок підвищених енерговитрат.

Отримані результати дозволили вченим припустити, що помірне скорочення споживання ізолейцину може позитивно впливати на старіння і метаболічне здоров'я. Однак перенесення цих результатів на людину залишається складним завданням, тому що раціон харчування людини багатогранний, і широке скорочення споживання білка може мати згубні наслідки, що ускладнює безпечне й ефективне застосування такого самого рівня обмеження ізолейцину в людей. Дослідники визнають, що для отримання подібних переваг у людей можуть знадобитися більш тонкі підходи, зокрема фармакологічні втручання, спрямовані конкретно на ізолейцин.

Будь-яке практичне застосування на людях потребуватиме подальших досліджень, спрямованих на вивчення складнощів людського раціону і балансу, необхідного для запобігання непередбачуваних негативних наслідків, попередили автори.

Раніше Фокус писав про дієту, здатну продовжити молодість і уповільнити старіння . Нове дослідження підтверджує, що певний раціон здатний уповільнити старіння на біологічному рівні.

Також Фокус писав про секрет молодості шкіри, виявлений вченими на морському дні на морському дні. Приховані в надрах бурих морських водоростей сполуки, за словами дослідників, здатні не просто омолоджувати шкіру, а й впливати на загальний процес старіння нашого організму, роблячи його більш плавним.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.