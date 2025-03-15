Дізналися секрет довголіття у 500-річного гіганта: що розповіли вченим гени гренландської акули

Можливість прожити набагато більше одного століття довгий час не дає вченим спокою, змушуючи їх розробляти нові методи її досягнення. Нещодавно вони дослідили загадкову глибоководну акулу, геном якої дав їм потрібні підказки.

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Глибоко в прохолодних, тінистих водах Арктики дрейфує древній гігант, що рухається так повільно, що сам час здається неважливим для нього. На його очах змінюються століття, здіймаються і падають імперії, і все ж він продовжує свій безмовний шлях, не піддаючись впливу невблаганного ходу часу. Нещодавно вченим вдалося підібратися до розгадки секрету вічної молодості, яку приховує цей велетень, пише ScienceAlert.

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У новому генетичному дослідженні, доступному в архіві bioRxiv у вигляді препринта і проведеному під керівництвом вчених з Токійського університету, вперше було представлено докладну карту геному гренландської акули (Somniosus microcephalus), що дає нові підказки про те, що дає змогу їй жити до 500 років.

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Команда виявила генетичні адаптації, які покращують відновлення ДНК, зміцнюють імунний захист і регулюють клітинні процеси, пов'язані із запаленням і опором хворобам. Такі біологічні особливості можуть бути важливими не тільки для розуміння того, як ця акула протистоїть старінню, а й для вивчення подібних механізмів в інших видів, включно з людиною.

Одним із найпомітніших результатів дослідження стала наявність у акули великої кількості генів, що беруть участь у сигнальному шляху NF-κB — фундаментальній системі, яка контролює виживання, проліферацію та імунну відповідь клітин. Ці гени, мабуть, відіграють важливу роль у зниженні запалення і запобіганні раку — двох факторів, тісно пов'язаних із довголіттям.

Крім того, мутації в певних генетичних областях, мабуть, забезпечують підвищений захист від ушкоджень ДНК, що дає змогу акулам зберігати цілісність клітин упродовж століть, набагато довше, ніж будь-яким іншим хребетним.

Незважаючи на свої значні розміри, що досягають у довжину понад шість метрів і ваги понад тонну, гренландські акули живуть майже льодовиковими темпами. Виростаючи менш ніж на один сантиметр на рік, вони витрачають вражаючі 150 років тільки на те, щоб досягти репродуктивної зрілості. Такий повільний розвиток робить їх вкрай вразливими до змін довкілля та діяльності людини.

Розкриваючи генетичний план такого екстремального довголіття, вчені сподіваються отримати уявлення про вікові захворювання і потенційні способи сповільнення процесу старіння у людей. Незважаючи на те, що їм ще багато чого належить зробити, унікальні генетичні особливості гренландської акули є безцінним матеріалом для майбутніх робіт, що вивчають біологічні механізми довгого і здорового життя.

Раніше Фокус писав про виявлення двох факторів, які змушують нас старіти раніше. Нове дослідження припускає, що на швидкість нашого старіння також впливає місце, де ми живемо.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

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