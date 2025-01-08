Таємниці народу вурунджері: що приховують австралійські земні кільця (фото)

Одними з пам’яток корінних народів Австралії є земляні кільця — насипи, які створювали шляхом перекопування та насипання землі у великі круглі форми. Вважається, що ці місця слугували місцем збору аборигенів та мали сакральне значення.

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На пагорбах на околицях Мельбурна, Австралія, до наших часів збереглися земляні насипи у формі кілець, що інтригують як місцевих жителів, так і дослідників. Ці місця, відомі як земляні кільця, не є природними утвореннями, а спорудами, створеними корінним народом вурунджері вої-вуррунгів, пише The Conversation.

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Нещодавнє дослідження розкриває нові знахідки, отримані під час перших археологічних розкопок одного з цих кілець за останні чотири десятиліття. Дослідження, проведене під керівництвом народу вурунджері, поєднало науковий аналіз з культурним розумінням, щоб розкрити минуле цих споруд.

Фото: Elspeth Hayes

Земляні кільця, які також зустрічаються в таких регіонах, як Англія, Амазонія та Камбоджа, створюються шляхом перекопування та насипання землі у великі круглі форми. На сході Австралії вважається, що ці утворення мають сакральне значення, слугуючи церемоніальними місцями для груп аборигенів.

На жаль, багато з цих кілець знищено внаслідок колонізації та освоєння земель, залишилося лише близько 100 неушкоджених у Новому Південному Уельсі та Квінсленді, і ще менше задокументовано у Вікторії.

У 2022 році народ вурунджері очолив розкопки Санберійського кільця G, одного з п'яти земляних кілець у районі Санбері. Це кільце лежить між традиційними землями кланів марин булук і вурунджері вілам та має культурне та історичне значення.

Археологічні дослідження показали, що кільце побудоване між 590 і 1 400 роками тому. Під час його створення люди, що розмовляли мовою вої-вурунджері, розчищали землю, розкопували ґрунт, укладали каміння, розпалювали вогнища та виготовляли інструменти для різних цілей, у тому числі й для ритуальних практик.

Аналіз 166 кам'яних артефактів з попередніх розкопок виявив сліди їх використання для виготовлення прикрас з пір'я та скарифікації — практик, пов'язаних з ритуальними традиціями. Ретельне повторне збирання та аналіз залишків цих артефактів дозволили отримати інформацію про те, як вони використовувалися у повсякденній та ритуальній діяльності.

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Це дослідження підтверджує важливість збереження земляних кілець, особливо з огляду на те, що постійне освоєння земель і зміна клімату загрожують їхньому існуванню. Поєднуючи культурні та археологічні знання, дослідники наголошують на важливості цих об'єктів, які є стійкими символами історії, культури та зв'язку з землею.

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