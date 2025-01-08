Тайны народа вурунджери: что скрывают австралийские земные кольца (фото)

Одними из памятников коренных народов Австралии являются земляные кольца — насыпи, которые создавали путем перекопки и насыпания земли в большие круглые формы. Считается, что эти места служили местом сбора аборигенов и имели сакральное значение.

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На холмах в окрестностях Мельбурна, Австралия, до наших дней сохранились земляные насыпи в форме колец, интригующие как местных жителей, так и исследователей. Эти места, известные как земляные кольца, не являются естественными образованиями, а сооружениями, созданными коренным народом вурунджери вои-вуррунгов, пишет The Conversation.

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Недавнее исследование раскрывает новые находки, полученные во время первых археологических раскопок одного из этих колец за последние четыре десятилетия. Исследование, проведенное под руководством народа вурунджери, соединило научный анализ с культурным пониманием, чтобы раскрыть прошлое этих сооружений.

Фото: Elspeth Hayes

Земляные кольца, которые также встречаются в таких регионах, как Англия, Амазония и Камбоджа, создаются путем перекапывания и насыпания земли в большие круглые формы. На востоке Австралии считается, что эти образования имеют сакральное значение, служа церемониальными местами для групп аборигенов.

К сожалению, многие из этих колец уничтожены в результате колонизации и освоения земель, осталось лишь около 100 неповрежденных в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, и еще меньше задокументировано в Виктории.

В 2022 году народ вурунджери возглавил раскопки Санберийского кольца G, одного из пяти земляных колец в районе Санбери. Это кольцо лежит между традиционными землями кланов марин булук и вурунджери вилам и имеет культурное и историческое значение.

Археологические исследования показали, что кольцо построено между 590 и 1 400 годами назад. Во время его создания люди, говорившие на языке вои-вурунджери, расчищали землю, раскапывали почву, укладывали камни, разжигали костры и изготавливали инструменты для различных целей, в том числе и для ритуальных практик.

Анализ 166 каменных артефактов из предыдущих раскопок выявил следы их использования для изготовления украшений из перьев и скарификации — практик, связанных с ритуальными традициями. Тщательный повторный сбор и анализ остатков этих артефактов позволили получить информацию о том, как они использовались в повседневной и ритуальной деятельности.

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Это исследование подтверждает важность сохранения земляных колец, особенно учитывая то, что постоянное освоение земель и изменение климата угрожают их существованию. Сочетая культурные и археологические знания, исследователи подчеркивают важность этих объектов, которые являются устойчивыми символами истории, культуры и связи с землей.

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