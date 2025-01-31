Мільйони років дерева подорожують через регіон, занадто посушливий, щоб вижити: як їм це вдалося

Дослідники нарешті розкрили секрет того, як деревам мільйони років вдавалося подорожувати з Амазонки до атлантичних лісів.

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Амазонка розташована в самому серці Південної Америки, а атлантичні ліси — на східному узбережжі континенту. Регіони розділені сотнями кілометрів сухого лісу і савани, які занадто суворі для виживання більшості дерев тропічних лісів. Попри цей розрив, у двох екосистемах мешкає багато різних видів дерев, пише IFLScience.

Мільйони років різні види дерев поширювалися від Амазонки до атлантичних лісів через регіон, занадто посушливий, щоб вони могли вижити. Як саме вони здійснюють цю складну подорож, було неясно, але тепер група вчених висунула нову ідею: дерева постійно використовують річки як приховане "шосе".

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Раніше вчені припускали, що дерева перетинали цей посушливий район в історичні періоди, коли регіон був набагато вологішим і поблажливішим до дерев, які проходили повз. Але тепер результати дослідження породили нову теорію: дерева атлантичних тропічних лісів постійно заселяються деревами з Амазонки. Вчені також виявили, що дерева поширюються, розростаючись уздовж річки, яка діє як прихована "магістраль" між двома розділеними екосистемами.

За словами провідного автора дослідження з Единбурзького університету і Королівського ботанічного саду Единбурга, доктора Джеймса Ніколса, вони виявили, що дерева зовсім не змінювалися в певні більш вологі періоди в минулому, а послідовно розселялися з плином часу. Вчені вважають, що цей процес міграції відбувається повільно, поколіннями дерев, що ростуть уздовж "магістралей", які забезпечуються річками, що протікають через посушливі регіони Бразилії.

Під час дослідження вчені вивчили генетику 164 видів дерев інга, які поширені в тропічних лісах Латинської Америки. Їхню ДНК було використано для реконструкції "генеалогічного древа" рослин, що показує команді, коли кожен вид відокремився від своїх численних предків і як вони переміщалися континентом.

Результати показують від 16 до 20 випадків міграції видів з Амазонки до Атлантичного лісу та успішного вкорінення. Ці "події розсіювання" розгорталися протягом еволюційної часової шкали Інги, а не обмежувалися епохами, коли Бразилія була вкрита вологим лісом. Водночас учені виявили лише 1 або 2 приклади переміщення видів дерев у зворотному напрямку — з Атлантичного лісу в Амазонку. Це може бути пов'язано з тим, що відтік насіння дерев з Амазонки настільки інтенсивний, що витісняє Атлантичний ліс.

За словами співавтора дослідження, професора Тобі Пеннінгтона з Департаменту географії Ексетера та Інституту глобальних систем і RGBE, результати дослідження є яскравою демонстрацією того, що природа зовсім не дотримується національних кордонів, встановлених людьми. Ці екосистеми переплетені та глибоко пов'язані, часто поширюючись між країнами без урахування прикордонних перевірок і паспортів. Ця думка, за словами команди, може мати величезні наслідки для збереження тропічних лісів у Південній Америці та решті світу.

Раніше Фокус писав про те, чому на річці Амазонці немає жодного мосту.