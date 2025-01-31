Миллионы лет деревья путешествуют через регион, слишком засушливый, чтобы выжить: как им это удалось

Исследователи наконец-то раскрыли секрет того, как деревьям миллионы лет удавалось путешествовать из Амазонки до атлантических лесов.

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Амазонка расположена в самом сердце Южной Америки, а атлантические леса — на восточном побережье континента. Регионы разделены сотнями километров сухого леса и саванны, которые слишком суровы для выживания большинства деревьев тропических лесов. Несмотря на этот разрыв, в двух экосистемах обитает много разных видов деревьев, пишет IFLScience.

Миллионы лет различные виды деревьев распространялись от Амазонки до атлантических лесов через регион, слишком засушливый, чтобы они могли выжить. Как именно они совершают это сложное путешествие, было неясно, но теперь группа ученых выдвинула новую идею: деревья постоянно используют реки в качестве скрытого "шоссе".

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Ранее ученые предполагали, что деревья пересекали этот засушливый район в исторические периоды, когда регион был намного более влажным и снисходительным к проходящим деревьям. Но теперь результаты исследования породили новую теорию: деревья атлантических тропических лесов постоянно заселяются деревьями из Амазонки. Ученые также обнаружили, что деревья распространяются, разрастаясь вдоль реки, которая действует как скрытая "магистраль" между двумя разделенными экосистемами.

По словам ведущего автора исследования из Эдинбургского университета и Королевского ботанического сада Эдинбурга, доктора Джеймса Николса, они обнаружили, что деревья вовсе не менялись в определенные более влажные периоды в прошлом, а последовательно расселялись с течением времени. Ученые полагают, что этот процесс миграции происходит медленно, поколениями деревьев, растущих вдоль "магистралей", обеспечиваемых реками, протекающими через засушливые регионы Бразилии.

В ходе исследования ученые изучили генетику 164 видов деревьев инга, которые распространены в тропических лесах Латинской Америки. Их ДНК была использована для реконструкции "генеалогического древа" растений, показывающего команде, когда каждый вид отделился от своих многочисленных предков и как они перемещались по континенту.

Результаты показывают от 16 до 20 случаев миграции видов из Амазонки в Атлантический лес и успешного укоренения. Эти "события рассеивания" разворачивались на протяжении эволюционной временной шкалы Инги, а не ограничивались эпохами, когда Бразилия была покрыта влажным лесом. В то же время ученые обнаружили лишь 1 или 2 примера перемещения видов деревьев в обратном направлении — из Атлантического леса в Амазонку. Это может быть связано с тем, что отток семян деревьев из Амазонки настолько интенсивен, что вытесняет Атлантический лес.

По словам соавтора исследования, профессора Тоби Пеннингтона из Департамента географии Эксетера и Института глобальных систем и RGBE, результаты исследования являются яркой демонстрацией того, что природа вовсе не соблюдает национальные границы, установленные людьми. Эти экосистемы переплетены и глубоко связаны, часто распространяясь между странами без учета пограничных проверок и паспортов. Эта точка зрения, по словам команды, может иметь огромные последствия для сохранения тропических лесов в Южной Америке и остальном мире.

Ранее Фокус писал о том, почему на реке Амазонке нет ни единого моста.