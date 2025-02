Через квадратну "будівлю" на Марсі всі згадали про Фобос: що там робить 90-метровий моноліт (фото)

Зовсім нещодавно американський комік Джо Роган і його друг глава SpaceX Ілон Маск захоплювалися знімком з Марса, де зображена "квадратна структура". На тлі цього любителі всіляких теорій змов почали підіймати знімки інших цікавих об'єктів, розташованих на сусідніх планетах і супутниках, пише IFLScience.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Одними з таких знахідок стали так звані "моноліти", сфотографовані на поверхні Марса і Фобоса. Ці моноліти не є чимось новим для вчених, оскільки об'єкт на Марсі був зафіксований ще 2008 року, а на Фобосі — 1998 року. Але час від часу загальна увага повертається до цих об'єктів. Наприклад, ще 2009 року американський астронавт Базз Олдрін пропонував відправити людей на супутник Марса Фобос, щоб вивчити загадковий моноліт.

"Там є моноліт, дуже незвичайна структура на цьому маленькому об'єкті у формі картоплини, який робить один оборот навколо Марса за 7 годин", — заявляв Базз Олдрін.

Звісно, політ на Фобос був би цікавою подорожжю, але моноліт не є настільки серйозною загадкою, щоб відправляти пілотовану місію. Учені добре розуміють, як на поверхні супутника Марса опинився цей величезний камінь.

The monoliths on Mars and Phobos deserve more attention.



Do these look natural to you? pic.twitter.com/q0lGRqz1iL