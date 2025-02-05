Через квадратну "будівлю" на Марсі всі згадали про Фобос: що там робить 90-метровий моноліт (фото)

Прямокутний кам'яний моноліт було виявлено на супутнику Марса ще 1998 року, і навіть астронавт Базз Олдрін пропонував відправити туди пілотовану місію.

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Зовсім нещодавно американський комік Джо Роган і його друг глава SpaceX Ілон Маск захоплювалися знімком з Марса, де зображена "квадратна структура". На тлі цього любителі всіляких теорій змов почали підіймати знімки інших цікавих об'єктів, розташованих на сусідніх планетах і супутниках, пише IFLScience.

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Одними з таких знахідок стали так звані "моноліти", сфотографовані на поверхні Марса і Фобоса. Ці моноліти не є чимось новим для вчених, оскільки об'єкт на Марсі був зафіксований ще 2008 року, а на Фобосі — 1998 року. Але час від часу загальна увага повертається до цих об'єктів. Наприклад, ще 2009 року американський астронавт Базз Олдрін пропонував відправити людей на супутник Марса Фобос, щоб вивчити загадковий моноліт.

"Там є моноліт, дуже незвичайна структура на цьому маленькому об'єкті у формі картоплини, який робить один оборот навколо Марса за 7 годин", — заявляв Базз Олдрін.

Звісно, політ на Фобос був би цікавою подорожжю, але моноліт не є настільки серйозною загадкою, щоб відправляти пілотовану місію. Учені добре розуміють, як на поверхні супутника Марса опинився цей величезний камінь.

The monoliths on Mars and Phobos deserve more attention.



Do these look natural to you? pic.twitter.com/q0lGRqz1iL — Ashton Forbes (@JustXAshton) February 1, 2025

"У 1998 році космічний апарат Mars Global Surveyor (MGS) здійснив чотири проходи повз Фобос. Під час четвертого проходу, який відбувся 12 вересня 1998 року, камера Mars Orbiter Camera (MOC), змогла зробити найдетальніші знімки супутника. На фотографіях можна побачити кілька великих валунів, включно з одним ще більшим, розташованим ближче до центру знімка. Його діаметр становить близько 85 метрів, і як більшість валунів поблизу, цей камінь був викинутий з найбільшого ударного кратера на Фобосі під назвою Стікні", — пояснюють у Лабораторії реактивного руху NASA.

Ширина кратера Стікні становить близько 9,7 км, що є приблизно половиною всієї поверхні супутника. Кратер з'явився в далекому минулому Фобоса, внаслідок катастрофічного зіткнення.

Водночас моноліт на Марсі також можна пояснити без залучення позаземних цивілізацій.

"На Землі, як і на Марсі та інших планетах Сонячної системи зустрічається дуже багато прямокутних валунів. Нашарування відкладень гірських порід у поєднанні з тектонічними тріщинами створюють прямокутні блоки, які мають тенденцію вивітрюватися та відокремлюватися від корінної породи", — каже головний дослідник із відділу HiRISE Університету Арізони Альфред Мак'юен.

Крім цього, будь-який далекий об'єкт може набувати чітких прямокутних форм завдяки низькій роздільній здатності зображення.

"Коли роздільна здатність занадто низька, об'єкти починають виглядати більш прямокутними, ніж є насправді. Так відбувається, тому що пікселі на зображенні — квадратні. Будь-яка крива виглядатиме як пряма лінія, якщо ви занадто наблизите зображення", — додали експерти.

Нагадаємо, Фобос є не тим, чим здається, що з'ясували вчені. Астрономи вважають, що супутник Марса не є захопленим астероїдом і не був частиною Червоної планети.