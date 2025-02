Из-за квадратного "здания" на Марсе все вспомнили о Фобосе: что там делает 90-метровый монолит (фото)

Совсем недавно американский комик Джо Роган и его друг глава SpaceX Илон Маск восхищались снимком с Марса, где запечатлена "квадратная структура". На фоне этого любители всяческих теорий заговоров начали поднимать снимки других интересных объектов, расположенных на соседних планетах и спутниках, пишет IFLScience.

Одними из таких находок стали так называемые "монолиты", сфотографированные на поверхности Марса и Фобоса. Эти монолиты не являются чем-то новым для ученых, так как объект на Марсе был запечатлен еще в 2008 году, а на Фобосе – в 1998 году. Но время от времени всеобщее внимание возвращается к этим объектам. К примеру, еще в 2009 году американский астронавт Базз Олдрин предлагал отправить людей на спутник Марса Фобос, чтобы изучить загадочный монолит.

"Там есть монолит, очень необычная структура на этом маленьком объекте в форме картофелины, который делает один оборот вокруг Марса за 7 часов", — заявлял Базз Олдрин.

Конечно, полет на Фобос был бы интересным путешествием, но монолит не является настолько серьезной загадкой, чтобы отправлять пилотируемую миссию. Ученые хорошо понимают, как на поверхности спутника Марса оказался этот огромный камень.

