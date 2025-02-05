Из-за квадратного "здания" на Марсе все вспомнили о Фобосе: что там делает 90-метровый монолит (фото)

Прямоугольный каменный монолит был обнаружен на спутнике Марса еще в 1998 года, и даже астронавт Базз Олдрин предлагал отправить туда пилотируемую миссию.

Related video

Совсем недавно американский комик Джо Роган и его друг глава SpaceX Илон Маск восхищались снимком с Марса, где запечатлена "квадратная структура". На фоне этого любители всяческих теорий заговоров начали поднимать снимки других интересных объектов, расположенных на соседних планетах и спутниках, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Одними из таких находок стали так называемые "монолиты", сфотографированные на поверхности Марса и Фобоса. Эти монолиты не являются чем-то новым для ученых, так как объект на Марсе был запечатлен еще в 2008 году, а на Фобосе – в 1998 году. Но время от времени всеобщее внимание возвращается к этим объектам. К примеру, еще в 2009 году американский астронавт Базз Олдрин предлагал отправить людей на спутник Марса Фобос, чтобы изучить загадочный монолит.

"Там есть монолит, очень необычная структура на этом маленьком объекте в форме картофелины, который делает один оборот вокруг Марса за 7 часов", — заявлял Базз Олдрин.

Конечно, полет на Фобос был бы интересным путешествием, но монолит не является настолько серьезной загадкой, чтобы отправлять пилотируемую миссию. Ученые хорошо понимают, как на поверхности спутника Марса оказался этот огромный камень.

The monoliths on Mars and Phobos deserve more attention.



Do these look natural to you? pic.twitter.com/q0lGRqz1iL — Ashton Forbes (@JustXAshton) February 1, 2025

"В 1998 году космический аппарат Mars Global Surveyor (MGS) совершил четыре прохода мимо Фобоса. Во время четвертого прохода, который состоялся 12 сентября 1998 года, камера Mars Orbiter Camera (MOC), смогла сделать самые детальные снимки спутника. На фотографиях можно увидеть несколько крупных валунов, включая один еще больший, расположенный ближе к центру снимка. Его диаметр составляет около 85 метров, и как большинство валунов поблизости, этот камень был выброшен из самого большого ударного кратера на Фобосе под названием Стикни", — объясняют в Лаборатории реактивного движения NASA.

Ширина кратера Стикни составляет около 9,7 км, что является приблизительно половиной всей поверхности спутника. Кратер появился в далеком прошлом Фобоса, в результате катастрофического столкновения.

В это же время монолит на Марсе также можно объяснить без привлечения внеземных цивилизаций.

"На Земле, как и на Марсе и других планетах Солнечной системы встречается очень много прямоугольных валунов. Наслоение отложений горных пород в сочетании с тектоническими трещинами создают прямоугольные блоки, которые имеют тенденцию выветриваться и отделяться от коренной породы", — говорит главный исследователь из отдела HiRISE Университета Аризоны Альфред Макьюэн.

Кроме этого, любой далекий объект может приобретать четкие прямоугольные формы благодаря низкому разрешению изображения.

"Когда разрешение слишком низкое, объекты начинают выглядеть более прямоугольными, чем есть на самом деле. Так происходит, потому что пиксели на изображении – квадратные. Любая кривая будет выглядеть как прямая линия, если вы слишком приблизите изображение", — добавили эксперты.

Напомним, Фобос является не тем, чем кажется, что выяснили ученые. Астрономы считают, что спутник Марса не является захваченным астероидом и не был частью Красной планеты.