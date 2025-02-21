У національному парку вперше за 50 років знайдено "волохатого диявола": його назвали на честь крихітної вівці

Уперше за півсотні років учені виявили в національному парку США абсолютно новий вид — його родичі можуть стати сюрпризом.

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Національні парки США славляться своїм біорізноманіттям, але навіть найбільш добре вивчені місця все ще можуть піднести вченим сюрприз. Минулого року вчені виявили в національному парку Біг-Бенд у Техасі (США) особливо рідкісний екземпляр, пише IFLScience.

Автори дослідження зазначають, що знахідка стала унікальною відразу з низки причин: це перший новий рід і вид рослин, виявлений в американському національному парку з 1976 року. Вчені назвали новий вид загальною назвою "wooly Devil": де "wooly" від його пухнастого зовнішнього вигляду, а "devil" — через його дві червоні променисті квітки, що нагадують роги. Ще одним фактором стала близькість до місцевості, де було виявлено новий вид, відомої як Лігво Диявола.

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Наукова назва виду Ovicula biradiata походить від латинського слова, що означає "крихітна вівця". Дослідники зазначають, що це має сенс з огляду на пухнастість нового виду, а також тому, що Біг-Бенд є домівкою для культової овечої тварини — пустельного товсторога. Biradiata, з іншого боку, означає двопроменевий, маючи на увазі дві майже симетричні променеві квітки.

Рослина була вперше виявлена в спекотному пустельному ландшафті парку в березні минулого року волонтером парку Деб Менлі, яка завантажила фото на науковий портал. Фотографії привернули увагу групи ботаніків, які потім отримали дозвіл на збір більшої кількості зразків.

Команда вивчила рослину і виявила, що це абсолютно новий вид. За словами співавтора дослідження, доктора Айзека Ліхтера Марка, O. biradiata є членом сімейства соняшникових, хоча, на перший погляд, він не схожий на своїх родичів у формі сонячних променів.

Вчені виявили абсолютно новий вид рослин, який назвали "волохатий диявол" Фото: Big Bend National Park

Під час дослідження вчені секвенували ДНК рослини та порівняли її з іншими зразками в гербарії, вони виявили, що маленька, пухнаста рослина насправді не просто є новим видом у групі соняшників, а й досить відрізняється від своїх найближчих родичів.

Не менш цікаво, що востаннє новий рід рослин було зареєстровано в національному парку США майже 50 років тому, коли в Національному парку Долина Смерті було виявлено чагарник липневе золото (Dedeckera eurekensis).

За словами Ліхтера Марка, попри те, що вид було відкрито зовсім нещодавно, вчені підозрюють, що він уже може перебувати під загрозою зникнення. Річ у тім, що зміна клімату змушує пустелі ставати дедалі спекотнішими й сухішими, а тому вузькоспеціалізовані рослини, такі як волохатий диявол, перебувають під загрозою вимирання. Дослідники зазначають, що на цей момент рослини були виявлені лише в трьох вузьких місцях у найпівнічнішому кутку парку — вчені підозрюють, що їм вдалося виявити вид, який вже перебуває на межі вимирання.

Ось чому точне місцеперебування волохатого диявола тримають у таємниці, даючи команді час для подальшого вивчення рослини, щоб з'ясувати, чи слід її вносити до списку під Законом про види, що зникають.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли новий вид рослин, які відмовилися від фотосинтезу.