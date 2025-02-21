В национальном парке впервые за 50 лет найден "мохнатый дьявол": его назвали в честь крошечной овцы

Впервые за полсотни лет ученые обнаружили в национальном парке США совершенно новый вид — его родственники могут стать сюрпризом.

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Национальные парки США славятся своим биоразнообразием, но даже самые хорошо изученные места все еще могут преподнести ученым сюрприз. В прошлом году ученые обнаружили в национальном парке Биг-Бенд в Техасе (США) особенно редкий экземпляр, пишет IFLScience.

Авторы исследования отмечают, что находка стала уникальной сразу по ряду причин: это первый новый род и вид растений, обнаруженный в американском национальном парке с 1976 года. Ученые назвали новый вид общим названием "wooly Devil": где "wooly" от его пушистого внешнего вида, а "devil" из-за его двух красных лучевых цветков, напоминающих рога. Еще одним фактором стала близость к местности, где был обнаружен новый вид, известной как Логово Дьявола.

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Научное название вида Ovicula biradiata происходит от латинского слова, означающего "крошечная овца". Исследователи отмечают, что это имеет смысл, учитывая пушистость нового вида, а также потому, что Биг-Бенд является домом для культового овечьего животного — пустынного толсторога. Biradiata, с другой стороны, означает двулучевой, имея в виду два почти симметричных лучевых цветка.

Растение было впервые обнаружено в жарком пустынном ландшафте парка в марте прошлого года волонтером парка Деб Мэнли, которая загрузила фото на научный портал. Фотографии привлекли внимание группы ботаников, которые затем получили разрешение на сбор большего количества образцов.

Команда изучила растение и обнаружила, что это совершенно новый вид. По словам соавтора исследования, доктора Айзека Лихтера Марка, O. biradiata является членом семейства подсолнечниковых, хотя на первый взгляд он не похож на своих родственников в форме солнечных лучей.

Ученые обнаружили совершенно новый вид растений, которыек назвали "мохнатый дьявол" Фото: Big Bend National Park

В ходе исследования ученые секвенировали ДНК растения и сравнили его с другими образцами в гербарии, они обнаружили, что маленькое, пушистое растение на самом деле не просто является новым видом в группе подсолнечников, но также достаточно отличается от своих ближайших родственников.

Не менее любопытно, что в последний раз новый род растений был зарегистрирован в национальном парке США почти 50 лет назад, когда в Национальном парке Долина Смерти был обнаружен кустарник июльское золото (Dedeckera eurekensis).

По словам Лихтера Марка, несмотря на то, что вид был открыт совсем недавно, ученые подозревают, что он уже может находиться под угрозой исчезновения. Дело в том, что изменение климата заставляет пустыни становиться все жарче и суше, а потому узкоспециализированные растения, такие как мохнатый дьявол, находятся под угрозой вымирания. Исследователи отмечают, что на этот момент растения были обнаружены лишь в трех узких местах в самом северном углу парка — ученые подозревают, что им удалось обнаружить вид, который уже находится на грани вымирания.

Вот почему точное местонахождение мохнатого дьявола держится в секрете, давая команде время для дальнейшего изучения растения, чтобы выяснить, следует ли его вносить в список под Законом об исчезающих видах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли новый вид растений, которые отказались от фотосинтеза.