У Великій Британії вперше розквітла одна з найбільш смердючих рослин у світі: як вона пахне (фото)

Дослідники зазначають, що це вперше в історії країни, коли рослину, що зникає, вдалося запилити й тепер вона розквітла.

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Історія Землі налічує понад 4,5 мільярда років і за цей час наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й рослин. Деякі з них неймовірно унікальні й вже перебувають на межі вимирання — наприклад, рослина, яка вперше в історії розквітла у Великій Британії, пише IFLScience.

Тепер у Зоні орхідей в оранжереї принцеси Уельської в К'ю (Велика Британія) розквітла неймовірно особлива й одна з найбільш смердючих квітів у світі. Йдеться про рослину під назвою Pseudohydrosme gabunensis — бульбовий геофіт, який росте здебільшого у вологих тропічних місцях. Насправді рослина родом із Габону, проте садам К'ю вдалося роздобути унікальний зразок рослини, що перебуває під загрозою зникнення.

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Однією з найунікальніших рис цієї рослини є її запах — деякі вчені описують його як "запах трупа" або "капусти, сиру та грибка". Відомо, що рослина цвіте надзвичайно рідко — лише один раз на сім років або близько того. Ба більше, це вперше, коли дивовижна рослина зацвіла на території Великої Британії.

За словами співробітників садів К'ю, ще 2022 року їм вперше вдалося успішно запилити рослину, отримавши саджанці. Подібно до Titan arum, його знаменитого члена сімейства, ця рослина цвіте недовго і випускає неприємний запах під час цвітіння. Очікується, що процес цвітіння триватиме не більше 48 годин, протягом яких рослина видаватиме свій відмітний неймовірний сморід.

Дослідники також зазначають, що в міру цвітіння сила аромату почне слабшати, а через кілька днів і зовсім зникне повністю.

Цікаво, що різкий запах, який випускає рослина, насправді слугує для залучення запилювачів, таких як мухи та жуки. Дослідники зазначають, що ці види комах, як правило, мешкають на органіці, що гниє — ймовірно, саме тому рослина має настільки їдкий запах.

Раніше Фокус писав про те, що в океані знайдено лише один вид квітучих рослин: до них навіть прилітають "морські бджоли".