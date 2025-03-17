В Великобритании впервые расцвело одно из самых вонючих растений в мире: как оно пахнет (фото)

Исследователи отмечают, что это впервые в истории страны, когда исчезающее растение удалось опылить и теперь оно расцвело.

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История Земли насчитывает более 4,5 миллиарда лет и за это время наша планета успела стать домом для невероятного количества видов, в том числе и растений. Некоторые из них невероятно уникальны и уже находятся на грани вымирания — например, растение, которые впервые в истории расцвело в Великобритании, пишет IFLScience.

Теперь в Зоне орхидей в оранжерее принцессы Уэльской в Кью (Великобритания) расцвел невероятно особенный и один самых вонючих цветов в мире. Речь идет о растении под названием Pseudohydrosme gabunensis — клубневом геофите, растущем в основном во влажных тропических местах. На самом деле растение родом из Габона, однако садам Кью удалось заполучить уникальный образец растения, находящегося под угрозой исчезновения.

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Одной из наиболее уникальных черт этого растения является его запах — некоторые ученые описывают его как "запах трупа" или "капусты, сыра и грибка". Известно, что растение цветет чрезвычайно редко — лишь один раз в семь лет или около того. Более, это впервые, когда удивительное растение зацвело на территории Великобритании.

По словам сотрудников садов Кью, еще в 2022 году им впервые удалось успешно опылить растение, получив саженцы. Подобно Titan arum, его знаменитому члену семейства, это растение цветет недолго и испускает неприятный запах во время цветения. Ожидается, что процесс цветения продлится не более 48 часов, в течение которых растение будет издавать свой отличительный невероятный смрад.

Исследователи также отмечают, что по мере цветения сила аромата начнет ослабевать, а через несколько дней и вовсе исчезнет полностью.

Любопытно, что резкий запах, испускаемый растением, на самом деле служит для привлечения опылителей, таких как мухи и жуки. Исследователи отмечают, что эти виды насекомых, как правило, обитают на гниющей органике — вероятно, именно поэтому растение имеет столь едкий запах.

Ранее Фокус писал о том, что в океане найден лишь один вид цветущих растений: к ним даже прилетают "морские пчелы".