У Малайзії знайдено небачений раніше "ліхтар фей": він може зникнути з лиця Землі через туристів

Невідомий раніше вид рослини, названий "ліхтар фей", було виявлено в східній частині півострова, але дослідники вважають, що новий вид, на жаль, уже перебуває під загрозою зникнення — основна небезпека походить від туристів.

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Про це пише IFLScience.

Нова рослина була названа вченими Thismia aliasii і є частиною роду Thismia, до якого входять рослини, що не фотосинтезують. Натомість вони зазвичай залежать від грибів для отримання поживних речовин і відомі як мікогетеротрофні.

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Дослідники зазначають, що цей рід рослин через форму квітів також відомий як "ліхтарі фей". Відомо, що квіти містять спеціалізовані механізми запилення і зазвичай запилюються дрібними комахами, такими як грибні комарики або мухи-кроти. Колір квітів також варіюється від світло-помаранчевого до темно-помаранчевого або коричнево-червоного.

За словами вчених відкриття Thismia aliasii дуже цікаве, оскільки рослина була знайдена в гірському регіоні, відомому своєю природною красою. Відкриття було зроблено на краю популярної альпіністської стежки, але, що примітно, вид був вперше розпізнаний Alias

Вид був уперше виявлений співавтором дослідження Мохамадом Аліасом Шакрі у 2019 році під час експедиції до екопарку Chemerong Forest Eco Park у Теренггану. На жаль, тоді дослідникам довелося відкласти збір зразків через пандемію коронавірусу, проте тепер команда все ж змогла повернутися до польових робіт.

Після вчені провели морфологічний аналіз і виявили відмінності в новому виді порівняно з відомими видами того ж роду. Зокрема йдеться про придатки оцвітини, що мають рівну довжину.

Інші види Thismia у штаті Тренгану Фото: PhytoKeys

Зазначимо, що вид було виявлено у вологій тінистій місцевості на висоті близько 640 метрів над рівнем моря. Вчені також з'ясували, що рослина цвіте і родить у липні та жовтні. Новий вид поповнює поточну чисельність роду Thismia, виявленого в Теренггану, який вже є гарячою точкою для рослин.

На жаль, попри численні дослідження, групі вдалося знайти лише п'ять зразків рослини на двох ділянках. Це змусило вчених припустити, що рослина, ймовірно, вже перебуває під загрозою зникнення. Найбільшою загрозою для "ліхтариків фей" вчені називають деградацію середовища проживання рослини через піші прогулянки, які популярні в цьому регіоні.

Раніше Фокус писав про те, що на Землі виявили абсолютно новий вид гігантських дерев.