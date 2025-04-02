В Малайзии найден невиданный ранее "фонарь фей": он может исчезнуть с лица Земли из-за туристов

Неизвестный ранее вид растения, названный "фонарь фей", был обнаружен в восточной части полуострова, но исследователи полагают, что новый вид, к сожалению, уже находится под угрозой исчезновения — основная опасность исходит от туристов.

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Об этом пишет IFLScience.

Новое растение было названо учеными Thismia aliasii и является частью рода Thismia, в который входят не фотосинтезирующие растения. Вместо этого они обычно зависят от грибов для получения питательных веществ и известны как микогетеротрофные.

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Исследователи отмечают, что этот род растений из-за формы цветов также известен как "фонари фей". Известно, что цветы содержат специализированные механизмы опыления и обычно опыляются мелкими насекомыми, такими как грибные комарики или мухи-кроты. Цвет цветов также варьируется от светло-оранжевого до темно-оранжевого или коричневато-красного.

По словам ученых открытие Thismia aliasii очень интересно, поскольку растение было найдено в горном регионе, известном своей природной красотой. Открытие было сделано на краю популярной альпинистской тропы, но, что примечательно, вид был впервые распознан Alias

Вид был впервые обнаружен соавтором исследования Мохамадом Алиасом Шакри в 2019 году во время экспедиции в экопарк Chemerong Forest Eco Park в Теренггану. Увы, тогда исследователям пришлось отложить сбор образцов из-за пандемии коронавируса, однако теперь команда все же смогла вернуться к полевым работам.

После ученые провели морфологический анализ и обнаружили различия в новом виде в сравнении с известными видами того же рода. В том числе речь о придатках околоцветника, имеющих равную длину.

Другие виды Thismia в штате Тренгану Фото: PhytoKeys

Отметим, что вид был обнаружен во влажной тенистой местности на высоте около 640 метров над уровнем моря. Ученые также выяснили, что растение цветет и плодоносит в июле и октябре. Новый вид пополняет текущую численность рода Thismia, обнаруженного в Теренггану, который уже является горячей точкой для растений.

К сожалению, несмотря на многочисленные исследования, группе удалось найти только пять образцов растения на двух участках. Это заставило ученых предположить, что растение, вероятно, уже находится под угрозой исчезновения. Самой большой угрозой для "фонариков фей" ученые называют деградацию среды обитания растения из-за пеших прогулок, которые популярны в этом регионе.

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