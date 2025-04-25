Найкрихітніший тату-салон у світі: вчені навіщось покрили тіла тихоходок справжніми малюнками

Деякі з найменших тварин у світі все ще можуть бути полотном для мистецтва — вчені наочно довели це в новому дослідженні, наносячи на тіла тихоходок, що досягають лише 0,5 міліметра в довжину, справжні татуювання.

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Про це пише IFLScience.

Тихоходки, також відомі як водяні ведмеді, останніми роками стали неймовірно популярними завдяки їхній винятковій здатності до виживання. Коли настають погані часи, тихоходки можуть входити в кріобіотичний стан, що дає їм змогу виживати в умовах екстремальної спеки або холоду, величезного тиску і вакууму, а також високих доз радіації.

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Завдяки цій унікальній здатності тихоходок вже відправляли у відкритий космос, а тепер група вчених з Університету Вестлейк знайшла інший спосіб використовувати їх для просування досліджень. Під час дослідження вчені нанести на тіла тихоходок крихітні татуювання, щоб перевірити здатність створювати біосумісні пристрої в найменших масштабах.

Під час експерименту вчені позбавили тихоходок води доти, доки вони не зневоднювалися і не перетворювалися на бочки. Потім окремі особини помістили на вуглецевий композитний папір, охолодили до -143 °C і покрили органічною сполукою анізол.

Далі на тихоходок направили електричний промінь. Анізол захищав їх від ушкоджень, поки промінь був 2 кілоелектронвольти або менше, але утворював липку сполуку, що прикріплювалася до еквівалента шкіри тихоходок у місцях, де торкався промінь. Поки шар анізолу був менше ніж 200 нанометрів, він захищав тихоходок від радіаційного пошкодження, не викликаючи накопичення заряду.

Татуювання тихоходок — це доказ принципу, який в кінцевому підсумку може призвести до мікровиробництва біосумісних датчиків Фото: Nano Letters

Далі тихоходок повернули в кімнатну температуру, анізол, що залишився, випаровувався у вигляді газу. Водяних ведмедів забезпечили водою, внаслідок чого вони повернулися до життя, але вже з новими татуюваннями на тілах, які зберегли свою первісну форму, попри розтягнення в міру пожвавлення тихоходок. Промивання і сушіння не видалили татуювання. Електронні промені можна сфокусувати так щільно, що навіть на крихітні тіла тихоходок ученим вдалося нанести логотип університету.

Зазначимо, що в дикій природі тихоходки досить часто проходять через цикли зневоднення. Ба більше, близько 60% особин гинуть унаслідок цього процесу, але команда сподівається знизити це число за допомогою коригувань.

Автори зазначають, що наноінженерія стала настільки точною, що ми можемо вигравіювати Британську енциклопедію на кінчику шпильки, але досі методи, які використовуються, були несумісні з мікроскопічним життям. Однак нова робота вчених, по суті, є першою сходинкою для об'єднання біосенсорів з живими організмами, які могли б попереджати про ракові клітини або інфекції.

Раніше Фокус писав про те, що невбивані тихохідки одного разу можуть врятувати людство.