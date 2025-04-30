Атмосферна аномалія чи кібератака: що могло спричинити історичний блекаут у Європі

У понеділок, 28 квітня, вся територія Іспанії та Португалії, а також частина південно-західної Франції залишилися без електрики. Причиною масштабного блекауту було названо рідкісне явище — "індукована атмосферна вібрація". Вчені пояснили, що це таке і чи могла така аномалія відключити електроенергію в трьох країнах.

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Про це пише LiveScience.

Португальський постачальник електроенергії Redes Energéticas Nacionais (REN) першим заявив, що блекаут стався через "індуковану атмосферну вібрацію". Вона являє собою стрибкоподібну вібрацію проводів ліній електропередач, викликану іонізацією молекул навколишнього повітря.

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"Екстремальні коливання температури на території Іспанії призвели до аномальних коливань у лініях дуже високої напруги (400 кВ). Ці коливання стали причиною збоїв синхронізації між електричними системами, що призвело до послідовних порушень в усій об'єднаній європейській мережі", — йшлося в заяві REN.

Пізніше португальська компанія спростувала цю свою заяву.

"Відключення електроенергії, яке охопило всю територію материкової Португалії сьогодні, є результатом значного коливання напруги в іспанській мережі в той час, коли Португалія імпортувала енергію з Іспанії. Через це коливання системи управління та захисту португальських електростанцій, як і очікувалося в ситуації з такою конфігурацією, вимкнулися, що й призвело до відключення електроенергії", — пізніше пояснили в португальській компанії.

За словами експертів, екстремальні температурні коливання дійсно можуть спричиняти коливання в лініях електропередач дуже високої напруги. Такі температурні зміни призводять до розширення ліній у деяких місцях, зміни в їхньому натягу, аеродинамічних властивостях, що може дестабілізувати енергосистему.

"Незвичайні атмосферні умови, включно зі швидкими коливаннями температури та спричиненими цим вітрами у внутрішніх районах Іспанії, могли б спровокувати аномальні коливання в лініях електропередач дуже високої напруги", — каже професор кафедри енергосистемної інженерії в Університеті Портсмута у Великій Британії Віктор Бесерра.

Така ситуація може призвести до розриву провідників, короткого замикання або ж фізичного пошкодження інфраструктури, такої як опори ліній електропередач.

"Системи захисту автоматичні відключають порушені лінії електропередач у відповідь на подібні несправності", — додає Бесерра.

Після цього з'являється ефект доміно, під час якого вимкнення спричиняють нестабільність і вимкнення деяких генераторів.

"Втрата великих джерел енергії може створити раптовий і значний дисбаланс між постачанням і попитом електроенергії в електромережі, що, цілком імовірно, переросте в масштабні відключення", — додає експерт.

Наразі точної причини такого масштабного блекауту в Європі не названо, і дехто припускає, що це могло статися внаслідок кібератаки. За словами старшої віцепрезидентки Європейської комісії Терези Рібера, немає жодних підтверджень того, що в збоях була винна кібератака. Також цю версію спростував і керівник служб іспанського мережевого оператора Red Eléctrica Едуардо Прієто.

Експерти кажуть, що відключення охопили такий великий регіон Європи, бо європейські електромережі тісно взаємопов'язані. Зазвичай це забезпечує більшу надійність, бо мережі забезпечують резервне живлення в разі виникнення локальної проблеми. Але саме це і робить усю систему вразливою перед масштабними збоями, що охоплюють величезні території.

"Стабільність електромереж тісно пов'язана з балансом між виробництвом електроенергії та попитом. Якщо один район відключиться, це може викликати ланцюгову реакцію в сусідніх районах, які можуть залежати від поставок (або попиту) з постраждалого району", — каже інженер-дослідник із Королівського коледжу Лондона Грація Тодескіні.

Звісно, існують деякі заходи з локалізації наслідків відключень у невеликих регіонах, але вся система може бути легко перевантажена, якщо дисбаланс потужності занадто великий. У такому разі відключення поширюються дуже швидко на дуже великі території.

Відключення подібного масштабу вже траплялися раніше. На більшій частині Італії сталося 12-годинне вимкнення електроенергії у 2003 році, яке було спричинене проблемою з гідроелектростанцією між Італією та Швейцарією. Температурний стрибок у Німеччині спричинив вимкнення у Франції, Італії, Іспанії, Бельгії та навіть Марокко 2006 року. Найбільше відключення електроенергії в історії сталося в Індії 2012 року, яке торкнулося понад 600 млн людей.

Нагадаємо, через блекаут по всій Іспанії та Португалії згасли світлофори і зупинилося метро, також лікарні були переведені на резервне живлення та економію електроенергії.

Також в Іспанії було введено надзвичайний стан. У країні зупинився рух поїздів, метро та авіарейси. Крім цього, у країні залишилися без електропостачання всі атомні електростанції.