Атмосферная аномалия или кибератака: что могло вызвать исторический блекаут в Европе

В понедельник, 28 апреля, вся территория Испании и Португалии, а также часть юго-западной Франции остались без электричества. Причиной масштабного блэкаута было названо редкое явление - “индуцированная атмосферная вибрация”. Ученые объяснили, что это такое и могла ли такая аномалия отключить электроэнергию в трех странах.

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Об этом пишет LiveScience.

Португальский поставщик электроэнергии Redes Energéticas Nacionais (REN) первым заявил, что блэкаут произошел из-за “индуцированной атмосферной вибрации”. Она представляет собой скачкообразную вибрацию проводов линий электропередач, вызванную ионизацией молекул окружающего воздуха.

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“Экстремальные колебания температуры на территории Испании привели к аномальным колебаниям в линиях очень высокого напряжения (400 кВ). Эти колебания стали причиной сбоев синхронизации между электрическими системами, что привело к последовательным нарушениям во всей объединенной европейской сети”, - говорилось в заявлении REN.

Позже португальская компания опровергла это свое заявление.

“Отключение электроэнергии, которое охватило всю территорию материковой Португалии сегодня, является результатом значительного колебания напряжения в испанской сети в то время, когда Португалия импортировала энергию из Испании. Из-за этого колебания системы управления и защиты португальских электростанций, как и ожидалось в ситуации с такой конфигурацией, отключились, что и привело к отключению электроэнергии”, - позже объяснили в португальской компании.

По словам экспертов, экстремальные температурные колебания действительно могут вызывать колебания в линиях электропередач очень высокого напряжения. Такие температурные изменения приводят к расширению линий в некоторых местах, изменению в их натяжении, аэродинамических свойствах, что может дестабилизировать энергосистему.

“Необычные атмосферные условия, включая быстрые колебания температуры и вызванные этим ветры во внутренних районах Испании, могли бы спровоцировать аномальные колебания в линиях электропередач очень высокого напряжения”, - говорит профессор кафедры энергосистемной инженерии в Университете Портсмута в Великобритании Виктор Бесерра.

Такая ситуация может привести к разрыву проводников, короткому замыканию или же физическому повреждению инфраструктуры, такой как опоры линий электропередач.

“Системы защиты автоматические отключают затронутые линии электропередач в ответ на подобные неисправности”, - добавляет Бесерра.

После этого появляется эффект домино, во время которого отключения вызывают нестабильность и отключения некоторых генераторов.

“Потеря крупных источников энергии может создать внезапный и значительный дисбаланс между поставками и спросом электроэнергии в электросети, что вполне вероятно, перерастет в масштабные отключения”, - добавляет эксперт.

Пока точная причина такого масштабного блэкаута в Европе не названа, и некоторые предполагают, что это могло произойти в результате кибератаки. По словам старшего вице-президента Европейской комиссии Терезы ​​Рибера, нет никаких подтверждений того, что в сбоях была виновата кибератака. Также эту версию опроверг и руководитель служб испанского сетевого оператора Red Eléctrica Эдуардо Прието.

Эксперты говорят, что отключения охватили такой большой регион Европы потому как европейский электросети тесно взаимосвязаны. Обычно это обеспечивает большую надежность, потому как сети обеспечивают резервное питание в случае возникновения локальной проблемы. Но именно это и делает всю систему уязвимой перед масштабными сбоями, охватывающими огромные территории.

“Стабильность электросетей тесно связана с балансом между производством электроэнергии и спросом. Если один район отключится, это может вызвать цепную реакцию в соседних районах, которые могут зависеть от поставок (или спроса) из пострадавшего района”, - говорит инженер-исследователь из Королевского колледжа Лондона Грация Тодескини.

Конечно, существуют некоторые меры по локализации последствий отключений в небольших регионах, но вся система может быть легко перегружена, если дисбаланс мощности слишком велик. В таком случае отключения распространяются очень быстро на очень большие территории.

Отключения подобного масштаба уже случались ранее. На большей части Италии произошло 12-часовое отключение электроэнергии в 2003 году, которое было вызвано проблемой с гидроэлектростанцией между Италией и Швейцарией. Температурный скачок в Германии вызвал отключения во Франции, Италии, Испании, Бельгии и даже Марокко в 2006 году. Крупнейшее отключение электроэнергии в истории произошло в Индии в 2012 году, которое затронуло более 600 млн людей.

Напомним, из-за блэкаута по всей Испании и Португалии погасли светофоры и остановилось метро, также больницы были переведены на резервное питание и экономию электроэнергии.

Также в Испании было введено чрезвычайное положение. В стране остановилось движение поездов, метро и авиарейсы. Кроме этого, в стране остались без электроснабжения все атомные электростанции.