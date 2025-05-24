У корі Землі виявлено величезний запас джерела чистої енергії: вистачить на десятки тисяч років

Зараз люди вже використовують водневий газ як джерело палива, і водень вважається ключем до досягнення безвуглецевої економіки, коли викиди вуглекислого газу буде зведено до нуля. Тепер учені з'ясували, що в корі Землі ховається так багато запасів водню, який є джерелом чистої енергії, що їх вистачить на десятки тисяч років виробництва цієї енергії.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature Reviews Earth & Environment, пише ScienceAlert.

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Водень розглядають як одне з найперспективніших джерел чистої енергії в найближчому майбутньому, але спочатку водень потрібно виробити, щоб він став джерелом енергії. Водень містить більше енергії на одиницю маси, ніж будь-яке інше паливо. Під час спалювання водню відсутні викиди парникових газів або забруднювальних речовин.

Водень — це найпоширеніший хімічний елемент у Всесвіті. Він входить до складу води, метану та багатьох органічних сполук. Водень можна використовувати для виробництва електроенергії, а також як паливо для транспортних засобів.

Автори дослідження виявили спосіб природного утворення водню в корі Землі, який може допомогти виявити величезні запаси водневого газу. Розрахунки вчених показують, що використання цих запасів може задовольнити потреби людства в чистій енергії на наступні 150 000 — 170 000 років. Це означає, що людям не доведеться використовувати вуглеводні для виробництва водню, що сприяє викидам вуглекислого газу.

Вчені вважають, що протягом мільярда років у корі Землі накопичилася величезна кількість водню, який тільки й чекає, щоб його виявили і дістали з надр планети. Стратегія розвідки водню була розроблена на основі стратегії розвідки гелію.

Учені склали карту передбачуваних місць покладів великої кількості водню, де умови в корі сприятливі для утворення джерела чистої енергії Фото: ScienceAlert

За словами вчених, водень утворився в корі нашої планети, коли вода взаємодіяла з гірськими породами, які або багаті залізом, або містять радіоактивні хімічні елементи. Також мають бути дотримані деякі інші критерії з точки зору температури, тиску і часу.

Розглянувши всі ці фактори і склавши карту їхньої присутності на Землі, вчені дійшли висновку, що водню в земній корі може бути дуже багато. Але тепер його потрібно знайти, хоча вчені склали карту передбачуваних місць покладів великої кількості водню, де умови в корі сприятливі для утворення джерела чистої енергії.

Інші дослідження показують, що в гірських хребтах на Землі можуть бути замкнені великі запаси водню, створені зміщенням і тяжінням літосферних плит.

Наразі експерти вважають, що попит на водневий газ різко зросте і до 2050 року він становитиме понад 500 млн тонн. Для порівняння у 2022 році світовий попит на водень становив майже 100 млн тонн.

Хоча існують штучні способи створення водню, вони є дорогими і продукують побічні забруднювальні речовини. Тому вчені вважають, що якщо вдасться виявити величезні запаси водню в земній корі, то це приведе нас до безвуглецевої економіки за рахунок отримання величезної кількості чистої енергії.

Як уже писав Фокус, одним зі способів виробництва термоядерної енергії, яка вважається чистою і практично безмежною, є використання гелію-3. Але його надзвичайно мало на Землі, але величезна кількість знаходиться в корі Місяця. Було створено технологію, що дає змогу добувати гелій-3 на Місяці, щоб виробляти чисту енергію на Землі.

Також Фокус писав про те, що під стародавніми континентами Землі знайдено супермагістралі. Нове дослідження показало, як критично важливі для зеленої економіки метали концентруються під кордонами стародавніх континентальних ядер. Вчені назвали їх справжніми "металевими магістралями".