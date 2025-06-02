У звичайному салаті знайдено крихітні токсичні частинки: вчені зробили тривожне відкриття

Дослідники виявили, що небезпечні речовини й добавки з ґрунту можуть потрапляти в нашу їжу — небезпечні частинки були виявлені вченими в таких харчових культурах, як салат, пшениця і морква.

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Про це йдеться в журналі Environmental Sciences Europe, пише Science Alert.

Відтоді як понад 150 років тому людство винайшло пластик, він став справжньою проблемою для людства і планети загалом. Попередні дослідження вже показали, що дрібні частинки пластику вже просочилися в ґрунт, повітря і ґрунтові води, ба більше — небезпечні частинки також було виявлено в тілах людей і тварин.

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Ґрунт Землі отруєний

Дрібні частинки пластику потрапляють до нашого ґрунту, несучи з собою небезпечні добавки та забруднювальні речовини: ці речовини було виявлено в таких харчових культурах, як салат, пшениця і морква. Тепер учені попереджають, що пластик може потрапляти в наші тіла через ґрунт і салат.

У новому дослідженні еколог-біотехнолог Джозеф Боктор з Університету Мердока в Австралії очолив групу, яка вивчила близько 200 наукових статей — це дало змогу відстежити, як пластик і хімічні речовини, з яких його зроблено, потрапляють на сільськогосподарські угіддя і свіжі продукти.

Дослідники підрахували, що в Європі та Північній Америці сотні тисяч тонн мікропластику щорічно потрапляють у сільськогосподарські ґрунти. На жаль, ґрунт планети діє як стік, накопичуючи забруднювальні речовини — за попередніми оцінками, щорічно до ґрунту Великої Британії потрапляє 22 500 тонн мікропластику тільки через добрива і добавки.

Пластикове мульчування

Пластикове мульчування — поширена сільськогосподарська техніка, що полягає в укладанні аркушів пластику на ґрунт для придушення бур'янів, збереження вологи та підтримання більш рівномірної температури ґрунту. Ця практика успішно підвищує врожайність і ефективність використання води, ферменти по всьому світу переймають цю техніку.

Водночас популярність пластикової мульчі зробила її основним джерелом мікропластику та нанопластику в сільськогосподарських ґрунтах. Результати нового дослідження вказують на те, що джерелами мікропластику, який потрапляє до наших зерен та овочів, є каналізаційний мул, біологічні тверді речовини та органічні добрива.

Різні механізми інтерналізації мікропластику та нанопластику в рослинах та їхній подальший вплив на ґрунтову фауну і біологічні процеси рослин Фото: Environmental Sciences Europe

Як мікропластик потрапляє в рослини

Вчені також виявили, що мікропластик може потрапляти в рослини кількома способами, а саме:

коли клітини рослин поглинають речовину ззовні в процесі, відомому як ендоцитоз;

поглинається безпосередньо з повітря через пори листя рослин;

переносяться через воду, що поглинається корінням.

По суті, мікропластики в ґрунті перетворюють землі, на яких вирощується їжа, на пластикову раковину. Тепер вчені стурбовані відсутністю прозорості та досліджень щодо мікропластику, а також пластикових добавок, які часто можуть його супроводжувати. Дослідження показали, що вони можуть впливати на врожайність сільськогосподарських культур у світі, а також на здоров'я людини.

Як мікропластик впливає на організм людини

Дослідники вже виявили, що мікро- і нанорозмірні пластикові частинки пов'язані з підвищеними проблемами чоловічої фертильності, пошкодженням серця і кровоносних судин, гормональними порушеннями, дегенерацією нейронів мозку і пошкодженням ДНК. Особливо тривожні дослідження також показали, що речовини, які використовуються для виробництва пластику, можуть передаватися від матері до дитини через плаценту.

Раніше Фокус писав про те, що вчені дізналися, як мікропластик засмічує наш організм.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.