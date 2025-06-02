В обычном салате найдены крохотные токсичные частицы: ученые сделали тревожное открытие

Исследователи обнаружили, что опасные вещества и добавки из почвы могут попадать в нашу пищу — опасные частицы были обнаружены учеными в таких пищевых культурах, как салат, пшеница и морковь.

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Об этом говорится в журнале Environmental Sciences Europe, пишет Science Alert.

С тех пор как более 150 лет назад человечество изобрело пластик, он стал настоящей проблемой для человечества и планеты в целом. Предыдущие исследования уже показали, что мелкие частицы пластика уже просочились в почву, воздух и грунтовые воды, более того — опасные частицы также были обнаружены в телах людей и животных.

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Почва Земли отравлена

Мелкие частицы пластика попадают в нашу почву, неся с собой опасные добавки и загрязняющие вещества: эти вещества были обнаружены в таких пищевых культурах, как салат пшеница и морковь. Теперь ученые предупреждают, что пластик может попадать в наши тела через почву и салат.

В новом исследовании эколог-биотехнолог Джозеф Боктор из Университета Мердока в Австралии возглавил группу, изучившую около 200 научных статей — это позволило отследить, как пластик и химические вещества, из которых он сделан, попадают на сельскохозяйственные угодья и свежие продукты.

Исследователи подсчитали, что в Европе и Северной Америке сотни тысяч тонн микропластика ежегодно попадают в сельскохозяйственные почвы. Увы, почва планеты действует как сток, накапливая загрязняющие вещества — по предварительным оценкам, ежегодно в почву Великобритании попадает 22 500 тонн микропластика только через удобрения и добавки.

Пластиковое мульчирование

Пластиковое мульчирование — распространенная сельскохозяйственная техника, заключающаяся в укладке листов пластика на почву для подавления сорняков, сохранения влаги и поддержания более равномерной температуры почвы. Эта практика успешно повышает урожайность и эффективность использования воды, ферменты по всему миру перенимают эту технику.

В то же время популярность пластиковой мульчи сделала ее основным источником микропластика и нанопластика в сельскохозяйственных почвах. Результаты нового исследования указывают на то, что источниками микропластика, попадающего в наши зерна и овощи, являются канализационный ил, биологические твердые вещества и органические удобрения.

Различные механизмы интернализации микропластика и нанопластика в растениях и их последующее воздействие на почвенную фауну и биологические процессы растений Фото: Environmental Sciences Europe

Как микропластик попадает в растения

Ученые также обнаружили, что микропластик может попадать в растения несколькими способами, а именно:

когда клетки растений поглощают вещество извне в процессе, известном как эндоцитоз;

поглощается непосредственно из воздуха через поры листьев растений;

переносятся через воду, поглощаемую корнями.

По сути, микропластики в почве превращают земли, на которых выращивается пища, в пластиковую раковину. Теперь ученые обеспокоены отсутствием прозрачности и исследований в отношении микропластика, а также пластиковых добавок, которые часто могут его сопровождать. Исследования показали, что они могут влиять на урожайность сельскохозяйственных культур в мире, а также на здоровье человека.

Как микропластик влияет на организм человека

Исследователи уже обнаружили, что микро- и наноразмерные пластиковые частицы связаны с повышенными проблемами мужской фертильности, повреждением сердца и кровеносных сосудов, гормональными нарушениями, дегенерацией нейронов мозга и повреждением ДНК. Особо тревожные исследования также показали, что вещества, используемые для производства пластика, могут передаваться от матери к ребенку через плаценту.

Ранее Фокус писал о том, что ученые узнали, как микропластик засоряет наш организм.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.