Майже як кити за розміром: яка риба є найдовшою у світі (фото)

Найдовшою рибою у світі є один із різновидів акул. Її розмір можна порівняти з довжиною деяких видів китів. Але ця риба порівняно з іншими акулами цілком нешкідлива. Але є й інші дуже довгі риби.

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Про це пише IFLScience.

В океанах нашої планети мешкає безліч абсолютно різних риб. Всього відомо понад 33 000 видів риб — це приблизно стільки ж, скільки і всіх інших видів хребетних разом узяті.

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Що стосується розміру, то риби бувають різними. Тоді як деякі з них мають довжину в кілька міліметрів, інші за розміром можна порівняти з деякими видами китів, найбільшими морськими істотами на Землі.

Ось деякі з найбільших риб, що мешкають в океані.

Китова акула (Rhincodon typus)

Найбільшою рибою у світі є китова акула, яка є найбільшою рибою у світі Фото: IFLS

Найбільшою рибою у світі є китова акула, яка може мати довжину 12 метрів. Але найдовша відома особина китової акули досягала 18,8 метрів.

Як і найбільша тварина у світі, синій кит, китова акула є фільтратором, який харчується крилем і планктоном. Вона харчується, широко відкриваючи свою величезну пащу (до 1,5 метра в діаметрі) і пропускаючи через неї величезні обсяги води. Вода фільтрується через спеціальні зяброві пластини, які відціджують їжу, а потім вода викидається.

Гігантська акула (Cetorhinus maximus)

Гігантська акула — друга за довжиною риба у світі Фото: IFLS

Після китової акули другою за довжиною рибою є гігантська акула. Дорослі акули досягають довжини до 12 метрів і важать до шести тонн, що приблизно еквівалентно африканському слону. Гігантська акула — це також фільтратор. Вона харчується планктоном, але не всмоктує воду, як китова акула, а просто плаває з відкритою пащею, фільтруючи через зябра все, що в неї потрапить. Цей повільно рухомий гігант здатний фільтрувати до 1800 тонн води на годину.

Оселедцевий король або звичайна риба-ремінь (Regalecus glesne)

Оселедцевий король або звичайна риба-ремінь Фото: IFLS

Цього жителя океанів у деяких частинах планети люди вважають рибою Судного дня. Це пов'язано з ленгендами про те, що якщо ця глибоководна риба з'являється біля поверхні води, то слід чекати глобального катаклізму.

Також учені вважають, що довге, схоже на стрічку тіло цієї риби спровокувало появу легенд про морських чудовиськ.

Ця глибоководна риба зустрічається на глибині 200-1000 метрів і може досягати довжини 11 метрів. Як не дивно, вона проводить багато часу, плаваючи вертикально. Ця незвичайна поза дозволяє їй маскуватися.

Звичайна риба-пила (Pristis pristis)

Звичайна риба-пила Фото: IFLS

Ця риба може мати довжину 7 метрів. Вона має схожу на пилу морду, облямовану зубами, які риба-пила використовує для пожирання риби, молюсків і ракоподібних.

Тигрова акула (Galeocerdo cuvier)

Тигрова акула Фото: IFLS

Це один із найбільших видів акул. Тигрові акули можуть мати довжину до 5,5 метрів і важити 900 кілограмів. Назва цієї акули походить від відмінних відмітин на спині. Тигрові акули їдять все, від дрібної риби і морських птахів до дельфінів і черепах. Іноді вони їдять і інших акул.

Як уже писав Фокус, вчені спостерігали за харчуванням двох видів акул в океані і виявили щось цікаве. Риби не виявляли жодної агресії одна до одної.

Також Фокус писав про те, що, хоча вся планета нагрівається, але одне місце на Землі стає холодним і це погано. Це відбувається в Атлантичному океані на південь від Гренландії. Це місце відоме, як "холодна крапля".