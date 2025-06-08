Почти как киты по размеру: какая рыба является самой длинной в мире (фото)

Самой длинной рыбой в мире является одна из разновидностей акул. Ее размер сравним с длиной некоторых видов китов. Но эта рыба по сравнению с другими акулами вполне безобидна. Но есть и другие очень длинные рыбы.

Related video

Об этом пишет IFLScience.

В океанах нашей планеты обитает множество совершено разных рыб. Всего известно более 33 000 видов рыб это примерно столько же, сколько и всех остальных видов позвоночных вместе взятые.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Что касается размера, то рыбы бывают разными. В то время как некоторые из них имеют длину в несколько миллиметров, другие по размеру сравнимы с некоторыми видами китов, самыми большими морскими существами на Земле.

Вот некоторые из самых больших рыб, обитающих в океане.

Китовая акула (Rhincodon typus)

Самой большой рыбой в мире является китовая акула Фото: IFLS

Самой большой рыбой в мире является китовая акула, которая может иметь длину 12 метров. Но самая длинная известная особь китовой акулы достигала 18,8 метров.

Как и самое большое животное в мире, синий кит, китовая акула является фильтратором, который питается крилем и планктоном. Она питается, широко открывая свою огромную пасть (до 1,5 метра в диаметре) и пропуская через нее огромные объемы воды. Вода фильтруется через специальные жаберные пластины, которые отцеживают пищу, а затем вода выбрасывается.

Гигантская акула (Cetorhinus maximus)

Гигантская акула - вторая по длине рыба в мире Фото: IFLS

После китовой акулы второй по длине рыбой является гигантская акула. Взрослые акулы достигают длины до 12 метров и весят до шести тонн, что примерно эквивалентно африканскому слону. Гигантская акула — это также фильтратор. Она питается планктоном, но не всасывает воду, как китовая акула, а просто плавает с открытой пастью, фильтруя через жабры все, что в нее попадет. Этот медленно движущийся гигант способен фильтровать до 1800 тонн воды в час.

Сельдяной король или обыкновенная рыба-ремень (Regalecus glesne)

Сельдяной король или обыкновенная рыба-ремень Фото: IFLS

Этого жителя океанов в некоторых частях планеты люди считают рыбой Судного дня. Это связано с ленгендами о том, что если эта глубоковдная рыба появляется у поверхности воды, то следует ждать глобального катаклизма.

Также ученые считают, что длинное, похожее на ленту тело это й рыбы спровоцировало появление легенд о морских чудовищах.

Эта глубоководная рыба встречается на глубине 200–1000 метров и может достигать длины 11 метров. Как ни странно, она проводит много времени, плавая вертикально. Эта необычная поза позволяет ей маскироваться.

Обыкновенная рыба-пила (Pristis pristis)

Обыкновенная рыба-пила Фото: IFLS

Эта рыба может иметь длину 7 метров. Она имеет похожую на пилу морду, окаймленную зубами, которые рыба-пила использует для пожирания рыбы, моллюсков и ракообразных.

Тигровая акула (Galeocerdo cuvier)

Тигровая акула Фото: IFLS

Это один из самых больших видов акул. Тигровые акулы могут иметь длину до 5,5 метров и весить 900 килограммов. Название этой акулы происходит от отличительных отметин на спине. Тигровые акулы едят все, от мелкой рыбы и морских птиц до дельфинов и черепах. Иногда они едят и других акул.

Как уже писал Фокус, ученые наблюдали за питанием двух видов акул в океане и обнаружили нечто любопытное. Рыбы не проявляли никакой агрессии друг к другу.

Также Фокус писал о том, что, хотя вся планета нагревается, но одно место на Земле становится холодным и это плохо. Это происходит в Атлантическом океане южнее Гренландии. Данное место известно, как "холодная капля".