За 7 днів поглине цвіль, а через 100 років тут буде ліс: що стане з Нью-Йорком без людей

Дослідники розповіли, що станеться з мегаполісом, якщо 8 мільйонів жителів Нью-Йорка відразу зникнуть — названо часову шкалу, яка назавжди змінить місто.

Related video

Про це пише Popular Science.

Населення Нью-Йорка становить близько 8 мільйонів осіб. Однак, що станеться, якщо безперервна какофонія мегаполіса раптово припиниться, авто та метро зупиняться, а всі люди кудись зникнуть. Дослідники розповіли, що відбуватиметься далі та як зрештою місто перетвориться на пишний ліс.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У перший місяць без людей Нью-Йорк зануриться в темряву

Без фахівців, які обслуговують електромережу, Велике Яблуко занурилося б у темряву всього за кілька днів. Чумацький Шлях освітлював би Мідтаун, оскільки світлове забруднення зникало б за одну ніч. Ба більше, за словами архітекторки Яни Хорват із Загребського університету, яка вивчає руйнування будівель, без кондиціювання та опалення температури в будівлях не регулювалися б, унаслідок чого на стінах утворилася б цвіль.

Деякі проєкти зеленої енергетики, ймовірно, залишалися б робочими довше, проте в кінцевому підсумку навіть вони перестали б працювати: справа зовсім не у відсутності електрики, а у відсутності тих, хто зміг би обслуговувати обладнання.

Без електрики помпові станції, які щодня відкачують близько 42 мільйонів літрів із метро, стали б непотрібними, а тунелі виявилися б затопленими. Ймовірно, це призвело б до того, що в підземних тунелях оселилися б нові види: деякі рослини й тварини переберуться під землю.

За словами ботаніка Пітера Дель Тредічі, старшого наукового співробітника в Гарвардському університеті, раніше доглянуті газони нью-йоркських парків стануть недоглянутими та дикими. Усе почнеться з трав'янистих рослин, які потім перетворяться на дерева, чагарники й ліани.

Перші 10 років запустіння призведуть до занепаду

За рік без людей багато будівель Великого Яблука буде зруйновано. Причому, за словами Хорвата, першими впадуть скляні будівлі — щойно вікна буде зруйновано, у будівлі потрапить вода, а потім їх захоплять рослини. Квартири перетворяться на вологі теплиці, ідеальне середовище проживання для комарів, водяних змій, грибків і очеретів.

Без обслуговування асфальтові вулиці та стоянки в Нью-Йорку швидко зруйнуються — цьому посприяють цикли замерзання-відтавання, які призведуть до утворення тріщин. За словами Тредічі, насамперед з'являться мохи, а за десятиліття, ймовірно, з'являться і перші дерева.

Протягом десятиліття Статуя Свободи також почне руйнуватися: мідне покриття статуї розтріскається, дозволивши морським бризкам зруйнувати її внутрішній сталевий скелет. Річ у тім, що сталь справді дуже міцний матеріал, однак він також схильний до корозії під час контакту з вологою.

Зрештою Нью-Йорк перетвориться на унікальну екосистему Фото: Нью-Йорк

Через 50 років у Нью-Йорку сформується унікальна екосистема

За десятиліття після зникнення людей сформується абсолютно "нова екосистема", яка не буде схожа ні на що, що коли-небудь раніше існувало в цьому світі.

Коли місто перетвориться на унікальну рослинну екосистему, у ньому спостерігатимуться дедалі більше нових видів тварин. Серед них: олені, кролики, бабаки та дикі індички, а також койоти, рисі, чорні ведмеді та мідноголові змії. Сапсани, білоголові орлани, червонохвості яструби та великі рогаті сови гніздитимуться у видовбаних будівлях, тоді як здичавілі кішки нишпоритимуть занедбаними верхніми поверхами багатоквартирних будинків, харчуючись мишами та птахами.

Через 100 років прийде кінець хмарочосам

Попри свій футуристичний вигляд, новітні шпилі міста, такі як 10 Hudson Yards і 111 West 57th Street, падатимуть першими. Річ у тім, що ці будівлі спираються на тонкі, посилені сталеві каркаси, укладені в залізобетон, але щойно вимкнеться електрика, а вода просочиться в скляні стіни, хмарочоси буквально зруйнуються зсередини.

Емпайр-стейт-білдінг і Крайслер-білдінг, найімовірніше, переживуть своїх молодших конкурентів, оскільки були спроєктовані таким чином, щоб витримувати більшу вагу. Але врешті-решт впадуть і вони.

За словами Тредічі, вже через століття Нью-Йорк перетвориться на ліс, а навіс із дорослих дерев заввишки понад 30 метрів замінить хмарочоси. Але навіть коли хмарочоси заваляться, а ліси виростуть, частини Нью-Йорка все ще існуватимуть у зруйнованому стані.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, що було б із Землею, якби всі люди зникли.