Акула-молот несподівано впала з неба за 800 метрів від океану: що вона робила нагорі

Незвичайна подія сталася на полі для диск-гольфу в Міртд-Біч у Південній Кароліні — з неба несподівано впала акула. Дослідники розповіли, що стало причиною загадкового падіння риби — відповідь дивовижна.

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Про це пише Live Science.

Інцидент стався минулого місяця під час гри на полі для диск-гольфу в Південній Каліфорнії. Хоча водні смерчі можуть витягувати рибу з моря і скидати її на сушу, винуватцем насправді виявилося дещо більш розповсюджене — скопа (Pandion haliaetus).

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Як акула-молот опинилася в небі

За словами Джонатана Марлоу, який став свідком інциденту, нерідко можна помітити скопу, що несе щось, проте цей раз став особливим. Зазначимо, що скопи також відомі як "рибоїди" і є чудовими водними мисливцями та єдиними хижаками з лапами, призначеними для лову слизької здобичі. Але вони, як правило, харчуються рибою завдовжки менше ніж 30 сантиметрів, тоді як акула-молот, що впала з неба, сягала близько понад 30 сантиметрів.

Передбачається, що скопа віднесла рибу принаймні на 800 метрів від океану, перш ніж упустила її. За словами Марлоу, це, ймовірно, сталося через те, що дві ворони переслідували скопу до дерева, де птах і скинув акулу-молот на землю. Відомо, що ворони та інші дрібні птахи використовують техніку, звану моббінгом, щоб захистити свої території під час сезону розмноження, об'єднуючись для відлякування хижаків.

Дикі тварини, такі як змії, єноти та алігатори, є звичним явищем на місцевих полях, проте помітити акулу-молот посеред лісу — дивовижна подія. За словами Марлоу, вони з друзями не могли повірити в те, що сталося, а тому продовжували запитувати одне одного, що насправді сталося.

Марлоу тримає крихітну акулу-молот Фото: Jonathan Marlowe

Скільки у світі акул-молотів

За словами дослідників, у всьому світі мешкає 10 видів акул-молотів, і деякі з них мешкають в Атлантичному океані вздовж узбережжя півдня Сполучених Штатів.

З 2013 по 2016 роки вчені з Департаменту природних ресурсів Південної Кароліни провели дослідження, яке виявило три види акул-молотів у прибережних водах Південної Кароліни й Джорджії, а саме:

акулу-молот (Sphyrna tiburo);

акулу-молот із гребінцем (Sphyrna lewini);

акулу-молот (Sphyrna mokarran).

У 2013 році в тому ж районі вчені виявили ще один рідкісний вид. Його назвали каролінським молотоголовим (Sphyrna gilbert) — цей вид дуже схожий на зубчастого молотоголового, але відрізняється генетично. Експерти зазначають, що все ще не зрозуміло, який саме з цих видів упав з неба в Міртл-Біч.

Раніше Фокус писав про те, що вчені закарбували момент формування молота в акули, що вимирає.