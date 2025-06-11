Акула-молот неожиданно упала с неба в 800 метрах от океана: что она делала наверху

Необычное событие произошло на поле для диск-гольфа в Миртд-Бич в Южной Каролине — с неба неожиданно упала акула. Исследователи рассказали, что стало причиной загадочного падения рыбы — ответ удивителен.

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Об этом пишет Live Science.

Инцидент произошел в прошлом месяце во время игры на поле для диск-гольфа в Южной Калифорнии. Хотя водные смерчи могут вытаскивать рыбу из моря и сбрасывать ее на сушу, виновником на самом деле оказалось нечто более распространенной — скопа (Pandion haliaetus).

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Как акула-молот оказалась в небе

По словам Джонатана Марлоу, который стал свидетелем инцидента, нередко можно заметить скопу, несущую что-то, однако этот раз стал особенным. Отметим, что скопы также известны как "рыбоеды" и являются отличными водными охотниками и единственными хищниками с лапами, предназначенными для ловли скользкой добычи. Но они, как правило, питаются рыбой длиной менее 30 сантиметров, в то время как акула-молот, упавшая с неба, достигала около более 30 сантиметров.

Предполагается, что скопа унесла рыбу по крайней мере на 800 метров от океана, прежде чем упустила ее. По словам Марлоу, это, вероятно, произошло из-за того, что две вороны преследовали скопу до дерева, где птица и сбросила акулу-молот на землю. Известно, что вороны и другие мелкие птицы используют технику, называемую моббингом, чтобы защитить свои территории во время сезона размножения, объединяясь для отпугивания хищников.

Дикие животные, такие как змеи, еноты и аллигаторы, являются обычным явлением на местных полях, однако заметить акулу-молот посреди леса — удивительное событие. По словам Марлоу, они с друзьями не могли поверить в то, что произошло, а потому продолжали спрашивать друг друга, что на самом деле произошло.

Марлоу держит крошечную акулу-молот Фото: Jonathan Marlowe

Сколько в мире акул-молотов

По словам исследователей, во всем мире обитает 10 видов акул-молотов, и некоторые из них обитают в Атлантическом океане вдоль побережья юга Соединенных Штатов.

С 2013 по 2016 годы ученые из Департамента природных ресурсов Южной Каролины провели исследование, которое выявило три вида акул-молотов в прибрежных водах Южной Каролины и Джорджии, а именно:

акулу-молот (Sphyrna tiburo);

акулу-молот с гребешком (Sphyrna lewini);

акулу-молот (Sphyrna mokarran).

В 2013 году в том же районе ученые обнаружили еще один редкий вид. Его назвали каролинским молотоголовым (Sphyrna gilbert) — этот вид очень похож на зубчатого молотоголового, но отличается генетически. Эксперты отмечают, что все еще не ясно, какой именно из этих видов упал с неба в Миртл-Бич.

Ранее Фокус писал о том, что ученые запечатлели момент формирования молота у вымирающей акулы.