"Все ускладниться": морський флот РФ буде у виграші від глобального потепління, — NYT

Глобальне потепління суттєво ускладнить виявлення підводних човнів у нейтральних водах, що зіграє на руку російському та китайському морським флотам.

Related video

Здатність підводних човнів ховатися у безкрайніх океанах може підірвати зміна клімату, адже вона суттєво впливає на те, як поводиться під водою звук — основний засіб виявлення субмарин, пише The New York Times.

Води, де ховається багато підводних човнів, швидко теплішають, оскільки люди викачують парникові гази, а океани поглинають надлишок тепла, що затримується в атмосфері. Це може зробити великі ділянки океанів непроникними для мисливців за підводними човнами.

"У більшості областей, які ми досліджували, ми спостерігали зменшення дальності виявлення", — пояснив дослідник, який вивчає військові технології, Мауро Джиллі.

Так, у Північній Атлантиці, де російські підводні човни протистоять силам НАТО, відстані, на яких їх можна буде почути, значно скоротяться. У Біскайській затоці, біля берегів Франції та Іспанії, це може статися майже наполовину. Подібна динаміка спостерігається і в західній частині Тихого океану, де діють китайські і американські підводні човни і де дальність виявлення може скоротитись на 20 відсотків.

"Наукова основа цього явища добре відома ще з часів Другої світової війни, коли вчені виявили, що звук, який швидше поширюється у теплій воді, має тенденцію згинатися в бік більш холодних шарів, де він рухається повільніше", — йдеться у матеріалі.

Це означає, що в міру того, як поверхня води нагріватиметься внаслідок зміни клімату, звук почне різкіше рухатися вниз, до більш холодних шарів води. Це ускладнить для операторів гідролокаторів, які шукають підводні човни на відстані, можливість чути шуми, що генеруються їхніми цілями.

За словами доктора Джиллі, цей ефект може мати важливі стратегічні наслідки.

За його словами, такі країни, як Росія і Китай, можуть скористатися цими екологічними зрушеннями для розміщення підводних човнів в тих частинах океану, де зміни є більш вираженими, наприклад, в Північній Атлантиці, оскільки інші методи виявлення підводних човнів ефективні лише на коротких відстанях.

"Якщо їх буде ще важче виявити, то в результаті все ускладниться для військово-морських сил, які перебувають в обороні", — наголосив Джиллі.

Автори матеріалу підкреслили, що це може мати наслідки для світового ядерного стримування, адже США, Росія, Китай та інші ядерні держави будують свою оборону на тому, що підводні човни з балістичними ракетами важко знайти і знищити.

"Якщо зміна клімату ще більше полегшить їхнє переховування, то загроза, яку вони становлять, а отже, і їхня цінність для стримування, може сприйматися як більш достовірна", — йдеться у статті.

Водночас деякі експерти застерігають від перебільшення наслідків, спричинених зміною клімату.

Позаштатний науковий співробітник Інституту Брукінгса Том Стефанік зазначає, що оператори підводних човнів повинні враховувати так багато інших чинників довкілля: від шумів суден до тріскучої арктичної криги, що зосереджуватись лише на зміні клімату під час складання стратегічних прогнозів непрактично.

"Рівень мінливості настільки великий, що довгострокова тенденція, про яку вони говорять, буде змита", — пояснив Стефанік.

Найважливіший висновок дослідження може бути просто підтвердженням того, що підводний флот буде змушений боротися з більшою невизначеністю в майбутньому, оскільки кліматичні зміни прискорюються.

Нагадаємо, 1 червня видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Велика Британія побудує флот атомних ударних підводних човнів для протистояння агресії РФ.

Фокус також писав про те, що Китай створює нову систему, яка робить кораблі невидимими для радарів.