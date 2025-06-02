Аби протистояти агресії РФ: Велика Британія побудує флот атомних ударних підводних човнів, — The Telegraph

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у понеділок, 2 червня, зобов'яжеться будувати підводні атомні ударні човни у межах найбільшої оборонної модернізації з часів Холодної війни, аби "протистояти російській агресії". Масштабне будівництво має відбуватися кожних 18 місяців.

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Про наміри Стармера оголосити про будівництво масштабного атомного підводного флоту повідомило видання The Telegraph 1 червня.

"У понеділок сер Кір Стармер зобов'яжеться будувати підводний човен кожні 18 місяців, що є найважливішою заявою в галузі оборони з часів Холодної війни", — йдеться у повідомленні.

З кінця 2030-х років 12 нових підводних човнів SSN-AUKUS повинні замінити 7 підводних човнів класу Astute. 4 нових підводних човни Dreadnought також мають замінити старі підводні атомні човни Vanguard. Всього загальна кількість у результаті такого будівництва має сягнути 16 одиниць.

Як цитує The Telegraph, міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі також пообіцяв, що оприлюднена у понеділок заява надасть британським військовим силам "більше можливостей перед обличчям ворожих держав, таких як Росія та Китай".

Також британський уряд вперше окреслив масштаби інвестицій, які вкладуть у розвиток сил оборони. Йдеться про суму 15 мільярдів фунтів стерлінгів, що вкладуть у програму боєголовок для Дредноута.

"Ці історичні інвестиції відбуваються в часи загострення напруженості на морі", — зазначають у виданні.

Велика Британія будує флот атомних підводних човнів на тлі російської агресії

За даними The Telegraph, з початком повномасштабної війни Росії проти України Кремль посилив спостереження та саботаж підводної інфраструктури. Йдеться зокрема про пошкодження інтернет-з'єднання, військових кабелів та енергопроводів, що є ключовими для країн Заходу.

"За 15 місяців у Балтійському морі було навмисно пошкоджено щонайменше 11 інтернет-кабелів, частково через те, що кораблі протягували по морському дну якорі", — зазначає видання.

Водночас Джон Гіллі заявив, що чисельність військ Великої Британії не буде збільшуватися щонайменше чотири роки, додавши, що не сподівається на те, що кількість армійських службовців зросте до формування наступного парламенту.

Нагадаємо, 29 травня у 19FortyFiveм розповіли, що Китай має намір побудувати шість авіаносців.

31 травня таблоїд Bild повідомив, що НАТО та Росія проведуть навчання у Балтійському морі, через що можливі провокації.