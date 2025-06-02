Чтобы противостоять агрессии РФ: Великобритания построит флот атомных ударных подводных лодок, — The Telegraph

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник, 2 июня, обязуется строить подводные атомные ударные лодки в рамках крупнейшей оборонной модернизации со времен Холодной войны, чтобы "противостоять российской агрессии". Масштабное строительство должно происходить каждые 18 месяцев.

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О намерениях Стармера объявить о строительстве масштабного атомного подводного флота сообщило издание The Telegraph 1 июня.

"В понедельник сэр Кир Стармер обязуется строить подводную лодку каждые 18 месяцев, что является важнейшим заявлением в области обороны со времен Холодной войны", — говорится в сообщении.

С конца 2030-х годов 12 новых подводных лодок SSN-AUKUS должны заменить 7 подводных лодок класса Astute. 4 новых подводных лодки Dreadnought также должны заменить старые подводные атомные лодки Vanguard. Всего общее количество в результате такого строительства должно достичь 16 единиц.

Как цитирует The Telegraph, министр обороны Великобритании Джон Гилли также пообещал, что обнародованное в понедельник заявление предоставит британским военным силам "больше возможностей перед лицом враждебных государств, таких как Россия и Китай".

Также британское правительство впервые очертило масштабы инвестиций, которые вложат в развитие сил обороны. Речь идет о сумме 15 миллиардов фунтов стерлингов, которые вложат в программу боеголовок для Дредноута.

"Эти исторические инвестиции происходят во времена обострения напряженности на море", — отмечают в издании.

Великобритания строит флот атомных подводных лодок на фоне российской агрессии

По данным The Telegraph, с началом полномасштабной войны России против Украины Кремль усилил наблюдение и саботаж подводной инфраструктуры. Речь идет в частности о повреждении интернет-соединения, военных кабелей и энергопроводов, которые являются ключевыми для стран Запада.

"За 15 месяцев в Балтийском море было намеренно повреждено по меньшей мере 11 интернет-кабелей, частично из-за того, что корабли протягивали по морскому дну якоря", — отмечает издание.

В то же время Джон Гилли заявил, что численность войск Великобритании не будет увеличиваться как минимум четыре года, добавив, что не надеется на то, что количество армейских служащих возрастет до формирования следующего парламента.

Напомним, 29 мая в 19FortyFiveм рассказали, что Китай намерен построить шесть авианосцев.

31 мая таблоид Bild сообщил, что НАТО и Россия проведут учения в Балтийском море, из-за чего возможны провокации.