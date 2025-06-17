Лише одна безсонна ніч тривожно впливає на мозок людини: чим недосип небезпечний для здоров'я

Більшість людей на планеті після безсонної ночі почуваються млявими та дратівливими. Ба більше, недосип призводить до того, що жирна їжа і солодка випічка раптово здаються чудовим варіантом сніданку, проте це не зовсім так. У вчених є пояснення цьому феномену.

Related video

Сон, безумовно, важливий для життя людини, адже саме в цей період наш організм відновлюється і набирається сил. Саме тому після ночі без сну ми часто почуваємося млявими й все більше звертаємо увагу на шкідливу їжу. Вчені стверджують, наша тяга до чипсів, цукерок і солодкої випічки зовсім не випадкова — таким чином наш мозок підштовхує нас до швидких, висококалорійних рішень, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Як нестача сну впливає на мозок людини

За словами доцента кафедри неврології Піттсбурзького університету Джоан Фонг-Ісаріявонгсе, дослідження засвідчили, що нестача сну насправді порушує сигнали голоду, послаблює самоконтроль, погіршує метаболізм глюкози та збільшує ризик набору ваги. Особливо тривожним є те, що зміни можуть відбуватися швидко, навіть після однієї ночі поганого сну, і з часом можуть стати більш шкідливими, якщо їх не усунути.

Статистика показує, що нестача сну зачіпає мільйони людей. За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань, понад третину дорослих у США регулярно сплять менш як сім годин на добу. Майже три чверті підлітків не сплять рекомендовані 8-10 годин протягом навчального тижня. Хоча від нестачі сну може страждати кожен, працівники основних служб і співробітники служб швидкого реагування, включно з медсестрами, пожежниками й співробітниками екстрених служб, особливо вразливі через нічні зміни та змінні графіки.

Учені також виявили, що нестача сну має цілу низку наслідків для організму:

порушує внутрішній годинник організму;

підвищує тягу до їжі;

прищеплює погані звички до їжі;

підвищення ризику ожиріння;

підвищення ризику метаболічних захворювань.

На щастя, навіть кілька ночей постійного, якісного сну можуть допомогти відновити баланс ключових систем і почати повертати назад деякі з цих ефектів.

Дефіцит сну порушує гормони голоду

Людське тіло регулює голод за допомогою гормонального зворотного зв'язку, що включає два ключові гормони:

грелін — гормон, що виробляється переважно в шлунку і сигналізує про те, що ми голодні;

лептин — гормон, що виробляється в жирових клітинах і повідомляє мозку, що ми ситі.

На жаль, дослідження показують, що навіть одна ніч обмеженого сну збільшує викид греліну і знижує лептин, що призводить до більшого голоду і зниження задоволення після їжі. Ця зміна зумовлена змінами в тому, як організм регулює голод і стрес. Ваш мозок стає менш сприйнятливим до сигналів ситості, водночас збільшуючи рівень гормонів стресу, які можуть посилювати тягу й апетит.

Вчені провели низку лабораторних досліджень і виявили, що дорослі, які відчувають нестачу сну, повідомляли про посилення голоду і сильніший потяг до калорійної їжі після обмеженого сну протягом 4-5 годин. Ефект погіршується при тривалому дефіциті сну, що може призвести до хронічно підвищеного апетиту.

Мозок переходить у режим винагороди

За словами Фонг-Ісаріявонгсе, нестача насправді змінює те, як ваш мозок оцінює їжу. Візуальні дослідження показують, що вже після однієї ночі позбавлення сну префронтальна кора, яка відповідає за ухвалення рішень і контроль імпульсів, знижує активність.

Водночас ділянки, пов'язані з винагородою, як-от мигдалеподібне тіло та прилегле ядро, частина мозку, що керує мотивацією та пошуком винагороди, стають більш сприйнятливими до заманливих харчових сигналів. Простими словами, наш мозок стає більш спокушеним нездоровою їжею і менш здатним їй чинити опір.

Уповільнення метаболізму призводить до накопичення жиру

За словами Фонг-Ісаріявонгсе, сон також має вирішальне значення для контролю рівня цукру в крові. Коли ми добре відпочили, наш організм ефективно використовує інсулін, щоб виводити цукор із кровотоку в клітини для отримання енергії. Однак навіть одна ніч недосипу може знизити чутливість до інсуліну до 25%.

Якщо ваш організм не може ефективно переробляти цукор, він з більшою ймовірністю перетворить його на жир. Це сприяє набору ваги, особливо навколо живота.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.