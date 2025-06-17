Всего одна бессонная ночь тревожно влияет на мозг человека: чем недосып опасен для здоровья

Большинство людей на планете после бессонной ночи чувствуют себя вялыми и раздражительными. Более того, недосып приводит к тому, что жирная пища и сладкая выпечка внезапно кажутся отличным вариантом завтрака, однако это не совсем так. У ученых есть объяснение этому феномену.

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Сон, безусловно, важен для жизни человека, так как именно в этот период наш организм восстанавливается и набирается сил. Именно поэтому после ночи без сна мы часто чувствуем себя вялыми и все больше обращаем внимание на вредную еду. Ученые утверждают, наша тяга к чипсам, конфетам и сладкой выпечке вовсе не случайна — таким образом наш мозг подталкивает нас к быстрым, высококалорийным решениям, пишет Science Alert.

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Как недостаток сна влияет на мозг человека

По словам доцента кафедры неврологии Питтсбургского университета Джоаны Фонг-Исариявонгсе, исследования показали, что недостаток сна на самом деле нарушает сигналы голода, ослабляет самоконтроль, ухудшает метаболизм глюкозы и увеличивает риск набора веса. Особенно тревожно то, что изменения могут происходить быстро, даже после одной ночи плохого сна, и со временем могут стать более вредными, если их не устранить.

Статистика показывает, что недостаток сна затрагивает миллионы людей. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, более трети взрослых в США регулярно спят менее семи часов в сутки. Почти три четверти подростков не спят рекомендуемые 8-10 часов в течение учебной недели. Хотя от недостатка сна может страдать каждый, работники основных служб и сотрудники служб быстрого реагирования, включая медсестер, пожарных и сотрудников экстренных служб, особенно уязвимы из-за ночных смен и сменных графиков.

Ученые также обнаружили, что недостаток сна имеет целый ряд последствий для организма:

нарушает внутренние часы организма;

повышает тягу к еде;

прививает плохие привычки к еде;

повышение риска ожирения;

повышение риска метаболических заболеваний.

К счастью, даже несколько ночей постоянного, качественного сна могут помочь восстановить баланс ключевых систем и начать обращать вспять некоторые из этих эффектов.

Дефицит сна нарушает гормоны голода

Человеческое тело регулирует голод с помощью гормональной обратной связи, включающей два ключевых гормона:

грелин — гормон, вырабатываемый в основном в желудке и сигнализирующий о том, что мы голодны;

лептин — гормон, вырабатываемый в жировых клетках и сообщающий мозгу, что мы сыты.

Увы, исследования показывают, что даже одна ночь ограниченного сна увеличивает выброс грелина и снижает лептин, что приводит к большему голоду и снижению удовлетворения после еды. Это изменение обусловлено изменениями в том, как организм регулирует голод и стресс. Ваш мозг становится менее восприимчивым к сигналам сытости, в то же время увеличивая уровень гормонов стресса, которые могут усиливать тягу и аппетит.

Ученые провели ряд лабораторных исследований и обнаружили, что взрослые, испытывающие недостаток сна, сообщали об усилении голода и более сильной тяге к калорийной пище после ограниченного сна в течение 4-5 часов. Эффект ухудшается при продолжающемся дефиците сна, что может привести к хронически повышенному аппетиту.

Мозг переходит в режим вознаграждения

По словам Фонг-Исариявонгсе, недостаток на самом деле меняет то, как ваш мозг оценивает пищу. Визуальные исследования показывают, что уже после одной ночи лишения сна префронтальная кора, которая отвечает за принятие решений и контроль импульсов, снижает активность.

В то же время области, связанные с вознаграждением, такие как миндалевидное тело и прилежащее ядро, часть мозга, которая управляет мотивацией и поиском вознаграждения, становятся более восприимчивыми к заманчивым пищевым сигналам. Простыми словами, наш мозг становится более искушаемым нездоровой пищей и менее способным ей сопротивляться.

Замедление метаболизма приводит к накоплению жира

По словам Фонг-Исариявонгсе, сон также имеет решающее значение для контроля уровня сахара в крови. Когда мы хорошо отдохнули, наш организм эффективно использует инсулин, чтобы выводить сахар из кровотока в клетки для получения энергии. Однако даже одна ночь недосыпа может снизить чувствительность к инсулину до 25%.

Если ваш организм не может эффективно перерабатывать сахар, он с большей вероятностью преобразует его в жир. Это способствует набору веса, особенно вокруг живота.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна: в какое время и сколько стоит спать.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.