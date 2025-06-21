Ефективний спосіб виспатися: вчені назвали найкращу позу для сну

Сон — складний, але важливий процес для людського організму. Попри те, що ми регулярно спимо, за словами вчених, не існує оптимальної пози для сну, але деякі з них більш-менш корисні, ніж інші.

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Існує безліч поз для сну: поза ембріона, на спині або животі. Можна подумати, що найкраща поза для сну — не більше ніж примха, але вчені вважають, що деякі з них кращі за інші. І не тому, що вони зручніші, а тому, що вони можуть бути кориснішими для нашого організму, пише IFLScience.

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Як сплять більшість людей на Землі

За словами дослідників, більшість людей на планеті рухаються уві сні, змінюючи пози через певні проміжки часу. Ба більше, для багатьох молодих людей обрана поза для сну не така важлива, але вона може мати більше значення з віком. Попри те, що більшість упевнені в тому, що "оптимальної" пози для сну просто не існує, оскільки в гру вступають занадто багато чинників, зокрема:

вік;

вага;

загальна обстановка.

І все ж кожна поза має свої плюси та мінуси. При цьому є деякі пози, які, здається, більше зміщені до одного кінця цього спектра переваг, ніж інші.

Сон на спині

За словами доктора Рассела Моула з Університету Кента, сон на спині схоже є найменш корисним для людини. По-перше, він робить нас найбільш схильними до хропіння, оскільки гравітація має звичку втягувати наш язик і м'які тканини в горло. Водночас сон на спині може збільшити наші шанси на апное уві сні, що впливає не тільки на якість сну, а й також може спричинити інші проблеми зі здоров'ям.

З іншого боку, сон на спині може мати деякі переваги: наприклад, така поза може дозволити вирівняти хребет. Крім того, люди, які страждають від печії, можуть забезпечити деяке полегшення. Ще однією перевагою є те, що сон на спині не сприяє появі зморшок.

Сон на спині також може бути найбезпечнішим для немовлят: їхня голова пропорційно більша, а дихальні шляхи вужчі — це дає змогу запобігти задусі та знизити ймовірність синдрому раптової дитячої смерті.

Сон на боці

За словами Моула, сон на боці, мабуть, є найбільш ефективним. Така поза, як правило, бореться з хропінням і знижує ймовірність виникнення апное уві сні.

Сон на лівому боці, мабуть, особливо корисний, оскільки гравітація може допомогти травленню, допомагаючи відходам проходити через висхідну ободову кишку, через поперечну ободову кишку, в низхідну ободову кишку — це останній порт заходу перед тим, як плюхнутися.

Дослідники також вважають, що сон на боці може допомогти нашому мозку — принаймні, на це вказують дослідження на гризунах. Порівняно з тими, хто спить на спині або животі, ті, хто спить на боці, можуть допомогти своєму організму очиститися від інтерстиціальних відходів, що може допомогти знизити ризик хвороби Альцгеймера або Паркінсона.

Утім, у позі на боці є і свої мінуси. Наприклад, тиск, який чиниться на певний бік, може призвести до болів у плечах і спині, а також здатний сковувати щелепу.

Сон на животі

Дослідження показують, що це найменш поширена поза в усьому світі. Вона має менше проблем порівняно зі сном на спині, проте є й деякі проблеми.

Як і сон на боці, сон на животі може допомогти обмежити хропіння й апное уві сні, але гравітація все ще проти вас, у буквальному сенсі. Сон на животі накладає більшу вагу на корпус, який сильніше вдавлюється в матрац і збільшує тиск на хребет. Це може призвести до болю в спині та шиї.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розкрили несподівану користь денного сну: в який час і скільки варто спати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.