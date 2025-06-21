Эффективный способ выспаться: ученые назвали лучшую позу для сна

Сон — сложный, но важный процесс для человеческого организма. Несмотря на то, что мы регулярно спим, по словам ученых, не существует оптимальной позы для сна, но некоторые из них более или менее полезны, чем другие.

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Существует множество поз для сна: поза эмбриона, на спине или животе. Можно подумать, что предпочтительная поза для сна — не более чем причуда, но ученые считают, что некоторые из них лучше других. И не потому что могут они удобнее, а потому что они могут быть полезнее для нашего организма, пишет IFLScience.

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Как спят большинство людей на Земле

По словам исследователей, большинство людей на планете двигаются во сне, меняя позы через определенные промежутки времени. Более того, для многих молодых людей выбранная поза для сна не так важна, но она может иметь большее значение с возрастом. Несмотря на то, что большинство уверены в том, что "оптимальной" позы для сна попросту не существует, поскольку в игру вступают слишком много факторов, в том числе:

возраст;

вес;

общая обстановка.

И все же каждая поза имеет свои плюсы и минусы. При этом есть некоторые позы, которые, кажется, больше смещены к одному концу этого спектра преимуществ, чем другие.

Сон на спине

По словам доктора Рассела Моула из Университета Кента, сон на спине, похоже, является наименее полезным для человека. Во-первых, он делает нас наиболее склонными к храпу, поскольку гравитация имеет привычку втягивать наш язык и мягкие ткани в горло. В то же время сон на спине может увеличить наши шансы на апноэ во сне, что влияет не только на качество сна, но также может вызвать другие проблемы со здоровьем.

С другой стороны, сон на спине может иметь некоторые преимущества: например, такая поза может позволить выровнять позвоночник. Кроме того, люди, страдающие от изжоги, могут обеспечить некоторое облегчение. Еще одним преимуществом является то, что сон на спине не способствует появлению морщин.

Сон на спине также может быть наиболее безопасным для младенцев: их голова пропорционально больше, а дыхательные пути более узкие — это позволяет предотвратить удушье и снизить вероятность синдрома внезапной детской смерти.

Сон на боку

По словам Моула, сон на боку, по-видимому, является наиболее эффективным. Такая поза, как правило, борется с храпом и снижает вероятность возникновения апноэ во сне.

Сон на левом боку, по-видимому, особенно полезен, поскольку гравитация может помочь пищеварению, помогая отходам проходить через восходящую ободочную кишку через поперечную ободочную кишку в нисходящую ободочную кишку — это последний порт захода перед тем, как плюхнуться.

Исследователи также считают, что сон на боку может помочь нашему мозгу — по крайней мере, на это указывают исследования на грызунах. По сравнению со спящими на спине или животе, те, кто спит на боку, могут помочь своему организму очиститься от интерстициальных отходов, что может помочь снизить риск болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Впрочем, в позе на боку есть и свои минусы. Например, давление, оказываемое на определенную сторону, может привести к болям в плечах и спине, а также способен сковывать челюсть.

Сон на животе

Исследования показывают, что это наименее распространенная поза во всем мире. Она имеет меньше проблем в сравнении со сном на спине, однако есть и некоторые проблемы.

Как и сон на боку, сон на животе может помочь ограничить храп и апноэ во сне, но гравитация все еще против вас, в буквальном смысле. Сон на животе накладывает больший вес на корпус, который сильнее вдавливается в матрас и увеличивает давление на позвоночник. Это может привести к болям в спине и шее.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.