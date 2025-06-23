Рідкісна геологічна подія: чому зміна магнітних полюсів Землі так заворожує (відео)

Кожні 300 000 років або близько того із Землею відбувається щось цікаве — йдеться про рідкісну геологічну подію, також відому як зміна магнітних полюсів планети.

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Магнітні полюси — два кінці магнітосфери, що оточує Землю як гігантське невидиме силове поле. Цей небесний щит захищає планету, відбиваючи сонячний вітер, корпускулярну радіацію і космічні промені — частинки, які можуть порушити роботу електроніки, викликати рак і всілякі руйнування, пише IFLScience.

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Не статичний бар'єр Землі

На відміну від звичайного щита, магнітосфера Землі зовсім не є статичним бар'єром. По суті, вона перебуває в стані постійного потоку й динамізму, прибуваючи й убуваючи залежно від сил, які її формують. Простими словами, вона постійно перебуває в русі.

На відміну від географічних полюсів Землі, магнітні полюси повільно зміщуються з часом. З моменту відкриття магнітного полюса британським королівським офіцером і дослідником сером Джеймсом Кларком Россом у 1831 році минуло майже два століття і за цей період магнітний полюс перемістився на північний захід на відстань близько 1100 кілометрів. Останні дані вказують, що сьогодні він розташований ближче до Сибіру, ніж до Канади.

Зміна магнітних полюсів Землі

Час від часу відбувається щось більш драматичне: земні полюси міняються місцями. Хоча точні процеси невідомі, вчені вважають, що причина цього криється глибоко в надрах Землі.

Відомо, що магнітосфера створюється за допомогою постійного перемішування гарячого рідкого заліза, що оточує тверде внутрішнє ядро Землі, що створює електричні струми, які створюють, своєю чергою, магнітне поле. Короткострокові зміни магнітосфери можуть бути результатом взаємодії з космічними частинками, тоді як довгострокові зміни, як вважають, викликані процесами, що відбуваються в ядрі планети.

Дані моделювання Британського геологічного товариства показують, наскільки складними є ці процеси й поведінка магнітного поля загалом. У випадках зміни полюсів тверде внутрішнє ядро планети, ймовірно, відіграє вирішальну роль. На відміну від зовнішнього рідкого ядра, не здатного генерувати магнітне поле. Однак магнітне поле, створюване зовнішнім ядром, може поширюватися на внутрішнє ядро.

Для того, щоб зміна полюсів стала можливою, як припускає моделювання, магнітне поле, захоплене внутрішнім ядром, має розсіятися. У більшості випадків цього не відбувається — внутрішнє ядро просто блокує спроби зовнішнього ядра викликати зміну полюсів. Попереднє дослідження показало, що лише одна з десяти спроб зміни магнітного поля Землі насправді виявляється успішною. Утім, учені зазначають, що результати цього дослідження є переконливими, але не є "строго вірними для реальної Землі".

Що відбувається після зміни земних полюсів

Моделювання передбачає, що після зміни полюсів їхня сила слабшає — потенційно на 10%. Чинні полюси починають "блукати" і до них приєднуються додаткові тимчасові полюси.

Вчені вважають, що цей процес тривалий і може зайняти від сотень до тисяч років. Після завершення процесу північний полюс стає південним, а південний — північним, і магнітосфера повертається до своєї двополюсної норми.

Дослідження також припускає, що перевороти відбуваються кожні 300 000 років або близько того. Цікаво, що востаннє така подія сталася близько 780 000 років тому, а тому, з погляду геологів, незабаром на нас, ймовірно, може чекати нова подія. З іншого боку, вчені визнають, що немає жодних вагомих доказів того, що зміна полюсів неминуча.

Раніше Фокус писав про зміну магнітних полюсів Землі: чи відбудеться ця подія в найближчому майбутньому.